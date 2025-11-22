از زمان بازگشت ریکاردو ساپینتو به نیمکت تیم فوتبال استقلال، آبی ها شکستنی را متحمل نشده اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - ریکاردو ساپینتو در فصل بیست‌وپنجم لیگ برتر فوتبال ایران هدایت تیم استقلال را بر عهده دارد. این سرمربی پرتغالی به دلیل محرومیتی که از دوره نخست حضور خود در استقلال باقی مانده بود، در دو ماه ابتدایی فصل جدید اجازه حضور روی نیمکت را نداشت و ناچار بود از روی سکو‌ها تیمش را مدیریت کند؛ شرایطی که موجب شد آبی‌ها در غیاب او نتوانند نتایج مطلوبی کسب کنند.

آغاز دوباره ساپینتو و تغییر شرایط استقلال

پس از بخشیده شدن نیمی از محرومیت ساپینتو، او از هفته هفتم لیگ برتر و در دیدار برابر مس رفسنجان اجازه حضور روی نیمکت استقلال را به دست آورد. از همان زمان، شرایط استقلال تغییر محسوسی داشت. آبی‌ها در سه دیدار لیگ برتر با هدایت مستقیم ساپینتو به سه پیروزی پیاپی رسیدند. در ادامه، در دو مسابقه لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز یک پیروزی و یک تساوی ثبت کردند و در مسابقه جام حذفی برابر پادیاب نیز موفق به شکست حریف خود شدند.

شش بازی، پنج پیروزی و بدون شکست

بر اساس نتایج به دست آمده، استقلال با هدایت مستقیم ساپینتو در شش مسابقه اخیر خود ۵ پیروزی و یک تساوی کسب کرده و در هیچ‌یک از این بازی‌ها شکست نخورده است. روندی که نشان می‌دهد بازگشت این سرمربی پرتغالی تأثیر قابل‌توجهی در عملکرد آبی‌ها داشته است.

آمادگی برای جدال حساس با الوصل

استقلال اکنون در شرایطی مناسب خود را آماده دیدار مهم مقابل الوصل امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ می‌کند. این مسابقه روز چهارشنبه ۵ آذر از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد؛ دیداری که می‌تواند نقش مهمی در سرنوشت آبی‌ها در این رقابت‌ها داشته باشد.