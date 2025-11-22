باشگاه خبرنگاران جوان - معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست به همراه مدیرکل حفاظت محیطزیست استان، از سایت تکثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی در فندقلو شهرستان نمین بازدید و بررسی میدانی انجام دادند.
حمید ظهرابی، با تأکید بر اهمیت حفاظتی این زیرگونه ارزشمند، وعده حمایت و تثبیت فعالیتهای سایت را داد و پیشنهاد کرد مساحت فعلی سایت که ۷.۵ هکتار است، به منظور ارتقای شرایط زیستی گوزنها افزایش یابد. وی همچنین ضرورت نصب دوربینهای هوشمند برای پایش و کنترل وضعیت گوزنها را یادآور شد.
او با اشاره به شرایط اقلیمی مناسب فندقلو و تجربه موفق نگهداری این گونه در سایر مناطق سردسیر، ابراز امیدواری کرد گوزنهای زرد به خوبی با اقلیم منطقه سازگار شوند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اردبیل نیز با تأکید بر نیازهای مدیریتی سایت، اظهار داشت: اصلاح ترکیب جنسیتی گوزنها، احداث فنس حائل برای جلوگیری از تغذیه دستی گردشگران، پیشگیری از انتقال بیماریهای دامهای اهلی عبوری، افزایش نیروهای حفاظتی و تعمیر و تجهیز پاسگاه محیطبانی منطقه از ضروریات این سایت است که نیازمند تأمین اعتبار ملی و استانی میباشد.
کیومرث سفیدی افزود: هماهنگیهای اولیه با ادارهکل منابع طبیعی برای افزایش مساحت سایت از ۷.۵ هکتار به ۱۸ هکتار انجام شده است.
در حال حاضر، ۱۰ رأس گوزن زرد ایرانی در این سایت نگهداری میشوند که دو رأس آن در همین سایت فندقلو متولد شدند.
منبع: محیطزیست