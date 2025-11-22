باشگاه خبرنگاران جوان - کریمالله محبوبی اُناری گفت: این زندانیان به دلیل جرایم غیرعمد و مالی در ندامتگاه زنان استان اردبیل دوران محکومیت خود را میگذرانند.
او افزود: مهلت واریز کمکها از سالروز شهادت فاطمه زهرا (س) تا سالروز ولادت آن حضرت در نظر گرفته شده و خیرین نیکاندیش، غیرتمند و شجاع استان دارالارشاد اردبیل میتوانند در قالب «پویش نذر فاطمی» در این امر خداپسندانه شرکت کنند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل اظهار کرد: مردم میتوانند کمکهای نقدی خود را برای حمایت از این زندانیان جرایم غیرعمد و مالی به حساب های ستاد مردمی دیه استان واریز کنند.
محبوبی اناری یادآور شد: ۱۳۶ نفر از محکومان جرایم غیرعمد و مالی با کمکهای مالی خیرین و ۶۰ نفر نیز با ارائه مشاورههای قضایی و مددکاری اجتماعی و بدون پرداخت مبلغی در ۶ ماه نخست سال جاری از زندانهای استان اردبیل آزاد شدند.
منبع: ستاد دیه