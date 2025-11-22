باشگاه خبرنگاران جوان - «اسدالله علم» محرم اسرار شاه، «اردشیر زاهدی» داماد و وزیر امورخارجه شاه و بسیاری دیگر، یکی از علت‌های اصلی عمر طولانی نخست‌وزیری هویدا را، چاپلوس و «بله قربان گو» بودن او در برابر شاه می‌دانند.ترفندی که تا مدت‌ها موفق بود و با این کار توانست تا اعتماد شاه را به خوبی کسب کند. اما هویدا فقط به فکر جلب توجه شاه نبود، بلکه سعی داشت تا خود را محبوب مردم هم بسازد.برای فهم بهتر این موضوع، به سند خیلی محرمانه ساواک، مورخ ۷ بهمن ۱۳۴۶ رجوع می‌کنیم. در این سند چنین آمده است:

هرچند هویدا توانست مدتی با این روش‌ها به موفقیت برسد، اما پس از مدتی، به علت عملکرد بسیار ضعیفش، مورد خشم مردم قرار گرفت و شاه نیز مجبور شد، او را برکنار و جمشید آموزگار را نخست‌وزیر کند.مامورین ساواک در گزارش محرمانه زیر که بعد از برکناری هویدا تنظیم شده است راجع به عملکرد ضعیف هویدا و ناراضایتی مردم چنین توضیح می‌دهند:

«بیشترین انتقاد مردم و بازاریان و بازرگانان از هویدا و حکومت او می‌باشد که در دوره نخست وزیری او هزینه زندگی به صورت بی‌سابقه‌ای بالا رفت و درآمد مردم و طبقه مزد بگیر دولت در حد متوسط باقی ماند.در زمان نخست وزیری آموزگار بورس بازی زمین و ساختمان در داخل شهرها و خارج از شهرها متوقف گردید و همین امر موجب متوقف شدن قیمت‌ها در امر ساختمان و اجاره بها شد. مردم می‌گویند آموزگار باید تلاش نماید که برنامه اقتصادی و مالی و امور مسکن را به حالت قبل برگرداند و کسانی را که با فعالیت ناصحیح تعادل امور اقتصادی مملکت را نسبت به درآمد مردم به هم زده‌اند از صحنه خارج سازد.نظریه شنبه: ناراحتی و عصبانیت مردم، عموماً ناشی از حاصل دوره نخست وزیری هویدا است و نسبت به رئیس دولت فعلی کمتر خصومت احساس می‌شود. البته مردم نسبت به چند نفر از وزرای کابینه نظر نامساعد دارند و عقیده آنها این است این وزرا به آموزگار تحمیل شده‌اند.»

منبع: فارس