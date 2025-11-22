صنف رستوران، کافی‌شاپ و سفره‌خانه سنتی می‌بایست از ابتدای دی ماه که صدور صورت‌حساب الکترونیک در سامانه مؤدیان الزامی خواهد شود، مالیات علی‌الحساب ۸ درصدی را نیز پرداخت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی را برای پرداخت هم‌زمان مالیات علی‌الحساب ۸ درصدی بابت دوره زمستان امسال با آغاز صدور صورت‌حساب الکترونیک از یکم دی ماه سال جاری فراخوان داد.

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در خصوص تبصره یک ماده ١٧ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر است:

در اجرای مفاد تبصره یک ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه اجرایی آن، فعالان اقتصادی به شرح جدول پیوست از ابتدای دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۴ (یکم آذر ۱۴۰۴) هم‌زمان با صدور صورت‌حساب مکلف به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ ۸ درصد به صورت علی‌الحساب هستند.

تذکر: درباره فعالان مندرج در لیست پیوست که به صورت زنجیره‌ای فعالیت می‌کنند در صورتی که یکی از شعب به هر ترتیب مشمول فراخوان حاضر باشد کلیه شعب دیگر با هر اقتضائی نیز مشمول خواهند بود.

متن ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره یک آن به شرح زیر است:

مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطابق مقررات به حساب‌ سازمان واریز کنند.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی می‌تواند تمام یا برخی از مؤدیان مشمول این قانون یا مشتریان آنها را مکلف کند مالیات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز کنند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره، مشتمل بر فهرست مؤدیانی که مشمول این حکم می‌شوند و نحوه پرداخت مالیات و عوارض متعلقه با پیشنهاد سازمان، به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

مالیات و عوارضی که به این ترتیب به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود، به حساب بستانکاری فروشنده منظور می‌شود و برای خریدار، در صورتی که مصرف‌کننده نهایی نباشد، اعتبار مالیاتی به‌حساب می‌آید.

برچسب ها: پرداخت مالیات ، مودیان مالیات
خبرهای مرتبط
برزگری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
فردا موعد تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد سال ۱۴۰۰ مشاغل است
دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ صادر شد/ امکان پرداخت مالیات تا ۹ قسط
رشد ۴۷ درصدی واریزی مالیات بر ارزش‌افزوده شهرداری‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بیمه شخص ثالث راننده محور زنگ خطری برای رانندگان پر‌ریسک
رویای خوداتکایی دانه‌های روغنی محقق می‌شود؟
افزایش تعداد ناوگان هوایی کشور به ۲۲۰ فروند تا پایان سال
فرآیند عرضه بنزین سوپر وارداتی از فردا آغاز می‌شود+ فیلم
کاهش ۷۲ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت
توزیع روزانه ۸ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سطح کشور
بیش از ۸۰ درصد آتش سوزی جنگل های شمال مهار شد
ایران، دروازه طلایی قطار‌های کانتینری از چین به اروپا
باغ گیاه شناسی ایران جزء ۱۰ باغ برتر جهان است
پرداخت همزمان مالیات ۸ درصدی با صدور صورت‌حساب الکترونیک از اول دی‌ماه
آخرین اخبار
هیچ برنامه‌ای برای تاسیس فرودگاه جدید در کشور نداریم/ رشد ۷ درصدی پرواز‌ها نسبت به ماه گذشته+فیلم
ایران، دروازه طلایی قطار‌های کانتینری از چین به اروپا
پرداخت همزمان مالیات ۸ درصدی با صدور صورت‌حساب الکترونیک از اول دی‌ماه
بیش از ۸۰ درصد آتش سوزی جنگل های شمال مهار شد
باغ گیاه شناسی ایران جزء ۱۰ باغ برتر جهان است
فرآیند عرضه بنزین سوپر وارداتی از فردا آغاز می‌شود+ فیلم
افزایش تعداد ناوگان هوایی کشور به ۲۲۰ فروند تا پایان سال
توزیع روزانه ۸ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سطح کشور
رویای خوداتکایی دانه‌های روغنی محقق می‌شود؟
کاهش ۷۲ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت
بیمه شخص ثالث راننده محور زنگ خطری برای رانندگان پر‌ریسک
نرخ بهره بین بانکی در هشتمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
اجرای کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای جهیزیه به کجا رسید؟
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سهام تا نزدیک شدن بنزین سوپر وارداتی از مسیر بورس انرژی به جایگاه‌ها
کاهش کیفیت هوا در کلان شهر‌ها تا پایان هفته آینده
عبور از شرایط ناترازی گاز از طریق اطلاعات مکانی (GIS)
تمامی محورهای ورودی تهران قفل شد
امکان تماس ایرانیان خارج از کشور با «فواد ۱۲۸» فراهم شد
احتمال حمله ملخ صحرایی به استان‌های جنوبی کشور
حقوق جایگاه‌داران سوخت بررسی می‌شود/ جایگاه‌داران حق فروش مکمل‌های سوخت ندارند
صرفه‌جویی چشمگیر در هزینه و زمان متقاضیان از طریق سامانه خودنویس
سرمایه‌گذاری برای استفاده از ظرفیت ۳۰ میلیون تنی بنادر کشور
۲۰ تن طلا وارد کشور شد
مردم هوشیار باشند؛ تبلیغات فضای مجازی درخصوص پرداخت وام، کلاهبرداری است
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود/ سهمیه‌های بنزین تغییری نمی‌کند
حل بحران مسکن در گرو آزادسازی زمین