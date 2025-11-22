باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی را برای پرداخت هم‌زمان مالیات علی‌الحساب ۸ درصدی بابت دوره زمستان امسال با آغاز صدور صورت‌حساب الکترونیک از یکم دی ماه سال جاری فراخوان داد.

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در خصوص تبصره یک ماده ١٧ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر است:

در اجرای مفاد تبصره یک ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه اجرایی آن، فعالان اقتصادی به شرح جدول پیوست از ابتدای دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۴ (یکم آذر ۱۴۰۴) هم‌زمان با صدور صورت‌حساب مکلف به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ ۸ درصد به صورت علی‌الحساب هستند.

تذکر: درباره فعالان مندرج در لیست پیوست که به صورت زنجیره‌ای فعالیت می‌کنند در صورتی که یکی از شعب به هر ترتیب مشمول فراخوان حاضر باشد کلیه شعب دیگر با هر اقتضائی نیز مشمول خواهند بود.

متن ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره یک آن به شرح زیر است:

مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطابق مقررات به حساب‌ سازمان واریز کنند.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی می‌تواند تمام یا برخی از مؤدیان مشمول این قانون یا مشتریان آنها را مکلف کند مالیات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز کنند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره، مشتمل بر فهرست مؤدیانی که مشمول این حکم می‌شوند و نحوه پرداخت مالیات و عوارض متعلقه با پیشنهاد سازمان، به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

مالیات و عوارضی که به این ترتیب به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود، به حساب بستانکاری فروشنده منظور می‌شود و برای خریدار، در صورتی که مصرف‌کننده نهایی نباشد، اعتبار مالیاتی به‌حساب می‌آید.