مهلت ثبت‌نام در بخش طراحی بازی دومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران به دلیل تقاضای گسترده مخاطبان برای تکمیل طراحی‌ها، تا پایان روز شنبه هشتم آذرماه تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی دومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران، دبیرخانه این رویداد ملی اعلام کرد که مهلت ثبت‌نام در بخش «طراحی بازی» شامل بردگیم، اتاق فرار، بازی‌های آموزشی - شناختی و بازی‌های دیجیتالی است.

این تمدید به دنبال درخواست‌های متعدد دانشجویان از سراسر کشور و با هدف ایجاد فرصت بیشتر برای مشارکت علاقه‌مندان در مهم‌ترین رویداد ملی بازی‌های فکری و فرصت کافی جهت تکمیل طراحی بازی توسط دانشجویان اتخاذ شده است.

بر همین اساس، دبیرخانه دومین دوره المپیک از تمامی دانشجویان دعوت می‌کند تا پیش از پایان مهلت جدید، با مراجعه به سامانه رسمی این رویداد به نشانی jcup.farnama.net نسبت به ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات اقدام کنند.

زمان‌بندی رقابت‌ها، جزئیات بخش‌های مختلف و سایر اطلاعات تکمیلی از طریق درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی دومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران منتشر خواهد شد.

دومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران با محوریت تفکر، خلاقیت و نوآوری در طراحی و رقابت در بازی‌های فکری و با هدف شناسایی استعداد‌های برتر، پرورش طراحان خلاق و تبادل ایده میان دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور، به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و توسط مرکز مبنا (مرکز بازی‌های نوآورانه ایران) مستقر در جهاد دانشگاهی هنر و به دبیری امین مختاری در حال برگزاری است.

برچسب ها: بازی های فکری ، طراحی بازی
خبرهای مرتبط
ایده‌ای که باعث شد یک بازی ساده با طراحی ایرانی تولید شود + فیلم
شهروندخبرنگار فارس؛
برگزاری المپیاد بازی‌های فکری رویش دانش آموزی در لارستان + تصاویر
آغاز رویداد «بازی‌آرا» برای طراحی بازی‌هایی با محتوای غنی ایرانی اسلامی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران ۳/۵ برابر میانگین سایر کشورها
آموزش فناوری نانوحباب به دانش‌آموزان توسط یک شرکت نانویی
در نظر گرفتن رفتار رئولوژیکی خون برای ارزیابی آسیب به سلول‌های رگ
دانشگاه و نهاد علم، بحران آب را از مدت‌ها قبل پیش‌بینی کرده بود
ثبت‌نام دومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران تمدید شد
هشدار وزارت بهداشت درباره مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها و افزایش مقاومت میکروبی در کشور
تمدید فرصت ارسال مقاله به چهاردهمین کنفرانس علمی بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی
بازگشت شماره‌های خاص همراه اول با عرضه «سری به‌یادماندنی»
راه اندازی ۶ پارک فناوری جدید در کشور/ افزایش پایه صندوق‌ها از سال گذشته
آخرین اخبار
راه اندازی ۶ پارک فناوری جدید در کشور/ افزایش پایه صندوق‌ها از سال گذشته
بازگشت شماره‌های خاص همراه اول با عرضه «سری به‌یادماندنی»
ثبت‌نام دومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران تمدید شد
تمدید فرصت ارسال مقاله به چهاردهمین کنفرانس علمی بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی
هشدار وزارت بهداشت درباره مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها و افزایش مقاومت میکروبی در کشور
مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران ۳/۵ برابر میانگین سایر کشورها
دانشگاه و نهاد علم، بحران آب را از مدت‌ها قبل پیش‌بینی کرده بود
در نظر گرفتن رفتار رئولوژیکی خون برای ارزیابی آسیب به سلول‌های رگ
آموزش فناوری نانوحباب به دانش‌آموزان توسط یک شرکت نانویی
طرز تهیه محلول ضد جوش + فیلم
راهکاری سریع برای کم کردن فشار خون + فیلم
خواص منحصر‌به‌فرد اسطوخودوس برای پوست + فیلم
زرشک چگونه به تعادل صفرا و سلامت کبد کمک می‌کند؟
آیا نوع نمک می‌تواند بر میزان فشار خون تاثیرگذار باشد؟ + فیلم
ر‌ویش ۸ هزار نوع گیاه دارویی در کشور
پاسخ اورژانس به ادعای محدودیت بیمارستان‌های پذیرش‌دهنده مصدومان ترافیکی