باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی دومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران، دبیرخانه این رویداد ملی اعلام کرد که مهلت ثبت‌نام در بخش «طراحی بازی» شامل بردگیم، اتاق فرار، بازی‌های آموزشی - شناختی و بازی‌های دیجیتالی است.

این تمدید به دنبال درخواست‌های متعدد دانشجویان از سراسر کشور و با هدف ایجاد فرصت بیشتر برای مشارکت علاقه‌مندان در مهم‌ترین رویداد ملی بازی‌های فکری و فرصت کافی جهت تکمیل طراحی بازی توسط دانشجویان اتخاذ شده است.

بر همین اساس، دبیرخانه دومین دوره المپیک از تمامی دانشجویان دعوت می‌کند تا پیش از پایان مهلت جدید، با مراجعه به سامانه رسمی این رویداد به نشانی jcup.farnama.net نسبت به ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات اقدام کنند.

زمان‌بندی رقابت‌ها، جزئیات بخش‌های مختلف و سایر اطلاعات تکمیلی از طریق درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی دومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران منتشر خواهد شد.

دومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران با محوریت تفکر، خلاقیت و نوآوری در طراحی و رقابت در بازی‌های فکری و با هدف شناسایی استعداد‌های برتر، پرورش طراحان خلاق و تبادل ایده میان دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور، به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و توسط مرکز مبنا (مرکز بازی‌های نوآورانه ایران) مستقر در جهاد دانشگاهی هنر و به دبیری امین مختاری در حال برگزاری است.