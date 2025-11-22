فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) تاکید کرد: تردیدی نیست تفکر مقاومت و فرهنگ بسیجی ملت ایران، موجبات تحقق آرزوی جامعه بشری در رهایی از چنگال سلطه گران و سلطه پذیران روزگار را فراهم خواهد آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام سردار سرلشکر پاسدار علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) به مناسبت هفته بسیج به شرح زیر است:

«تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) از مهم‌ترین دستاورد‌های انقلاب اسلامی است که امروز پس از گذشت چند دهه از حیات پربرکت انقلاب اسلامی، ثمرات حماسه آفرینی‌ها، فداکاری‌ها و تلاش‌های این نهاد ارزشمند انقلابی و مردمی در تمام عرصه‌ها مشهود است و ملت بزرگ ایران اسلامی آرامش و آسایش امروز را مدیون ایثار و از خود گذشتگی بسیجیانی است که مفسر واقعی واژه ایثار بوده و با الهام از مکتب عاشورایی حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) عزت و آزادگی و شرف انسانی را برای میهن اسلامی به ارمغان آوردند.

اینجانب ضمن عرض تبریک فرا رسیدن هفته بسیج به آحاد بسیجیان مخلص و تجلیل از شهیدان و حماسه سازان این نهاد مقدس و تجدید میثاق با آرمان‌های نظام و حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه)، پشتیبانی همه جانبه قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (صلی الله علیه و آله و سلم) از اهداف عالیه بسیج را در سایه رهبری داهیانه فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) اعلام و تأکید می‌کنم، تردیدی نیست تفکر مقاومت و فرهنگ بسیجی ملت ایران، موجبات تحقق آرزوی جامعه بشری در رهایی از چنگال سلطه گران و سلطه پذیران روزگار، توأم با زندگی شرافت مندانه و سعادت‌مند را فراهم خواهد آورد.»

