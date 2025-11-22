باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مردم دیندار و متدین کشورمان در حسینیه‌ها و تکایا حضور داشتند وبا اجرای ویژه برنامه‌های متنوع به ساحت مقدس دخت نبی اکرم ادای احترام کردند. مردم دیندار و متدین روستای گردشگری توآباد از توابع شهرستان آوج استان قزوین تهرانی‌ها گرد هم آمدند و مراسم سوگواری برگزار کردند. این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حاج ترابی و مداحی سید محمد عاملی برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

