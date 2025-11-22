مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران گفت: وزش باد‌های خفیف فعلی تأثیر قابل توجهی بر کاهش آلودگی ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه کریمی اظهارکرد: با آغاز پایداری جوی از ۲۴ ساعت گذشته تا امروز (اول آذرماه) و فردا (۲ آذرماه) با کاهش ارتفاع لایه مرزی، غلظت آلاینده‌ها در تهران افزایش می‌یابد و شاخص کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای همه گروه‌ها قرار خواهد گرفت.

به‌گفته وی، وزش باد‌های خفیف فعلی تأثیر قابل توجهی بر کاهش آلودگی ندارند و احتمال ورود ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون (گردوغبار) به مناطق جنوب و جنوب غرب تهران وجود دارد. همزمان در مرکز شهر به دلیل وارونگی دما انباشت ذرات معلق کوچک‌تر از از ۲.۵ میکرون تشدید می‌شود.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران ادامه داد: عبور توده غبار درون‌استانی از جنوب و جنوب‌غرب تهران طی فردا پیش‌بینی شده است. سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی اعلام کرد در صورت کنترل نشدن منابع آلاینده، شاخص در مناطق صنعتی و پرتردد شهری می‌تواند شاخص کیفیت هوا در برخی ساعات و مناطق شهری به مرز خطرناک برسد.

کریمی در پایان توصیه کرد: کاهش تردد غیرضروری، کنترل فعالیت صنایع و پرهیز از ورزش در فضای باز و استفاده از ماسک‌های تنفسی کمک قابل ملاحظه‌ای به کاهش مواجهه با آلودگی هوا خواهد داشت.

منبع: روابط‌ عمومی شرکت کنترل کیفیت هوا

برچسب ها: آلودگی هوا ، آلودگی هوای تهران ، شرکت کنترل کیفیت هوا
