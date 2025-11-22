به گفته معاون فناوری وزارت علوم در کشور ۶ پارک علم و فناوری جدید راه اندازی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمد نبی شهیکی معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در نشست خبری گفت:  اکنون ۲۹۵ واحد‌های رشد و الان ۲۳ پردیس فناوری با هدف ارتباط بهتر دانشگاه و صنعت راه اندازی شده است.  

شهیدی تاکید کرد: پایه صندوق‌های پژوهش و فناوری از سال گذشته افزایش پیدا کرده تا خدمات حرفه‌ای‌تر به فارغ التحصیلان مستقر در پارک‌ها ارائه بدهد.

وی افزود: اکنون ۵۸ پارک علم و فناوری داشته که ۱۸ پارک علم و فناوری مربوط به دانشگاه‌های سراسر کشور است.

محمد نبی شهیکی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده ۶ پارک جدید در دست راه اندازی است و زیست فناوری هوش مصنوعی و معدنی جزو این پارک‌های جدید است.

وی افزود: اکنون در سامانه نان ۲۲ هزار نیاز در آن به ثبت رسیده است. حجم و دامنه نیاز‌ها زیاد است.

مدیرکل فناوری و نوع آوری وزارت علوم بیان کرد: رویداد هوش مصنوعی با هدف توسعه استارت آپ‌های فعال در این حوزه در ماه جاری برگزار خواهد شد.  

محمد نبی شهیکی ادامه داد: یکی از طرح‌ها دستیار فناوری است و در این دوره این طرح هدفمند طراحی و اجرا شده است. این پروژه یکی از اولویت‌های وزارت علوم محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: مفهوم نهاد دانش نسبت به گذشته تغییر چشمگیری داشته و زنجیره دانش در سایه زیست بوم کشور شکل گرفته است.

برچسب ها: فناوری ، دانش بنیان
خبرهای مرتبط
کسب رتبه زیر ۵۰۰ پنج دانشگاه علوم پزشکی ایران در نظام رتبه‌بندی لایدن ۲۰۲۵
وزیر علوم در جمع تشکل‌های دانشجویی:
دانشگاه و نهاد علم، بحران آب را از مدت‌ها قبل پیش‌بینی کرده بود
اهمیت فناوری در افزایش بهره‌وری آموزش عالی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران ۳/۵ برابر میانگین سایر کشورها
آموزش فناوری نانوحباب به دانش‌آموزان توسط یک شرکت نانویی
در نظر گرفتن رفتار رئولوژیکی خون برای ارزیابی آسیب به سلول‌های رگ
دانشگاه و نهاد علم، بحران آب را از مدت‌ها قبل پیش‌بینی کرده بود
ثبت‌نام دومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران تمدید شد
هشدار وزارت بهداشت درباره مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها و افزایش مقاومت میکروبی در کشور
تمدید فرصت ارسال مقاله به چهاردهمین کنفرانس علمی بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی
بازگشت شماره‌های خاص همراه اول با عرضه «سری به‌یادماندنی»
راه اندازی ۶ پارک فناوری جدید در کشور/ افزایش پایه صندوق‌ها از سال گذشته
آخرین اخبار
راه اندازی ۶ پارک فناوری جدید در کشور/ افزایش پایه صندوق‌ها از سال گذشته
بازگشت شماره‌های خاص همراه اول با عرضه «سری به‌یادماندنی»
ثبت‌نام دومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران تمدید شد
تمدید فرصت ارسال مقاله به چهاردهمین کنفرانس علمی بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی
هشدار وزارت بهداشت درباره مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها و افزایش مقاومت میکروبی در کشور
مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران ۳/۵ برابر میانگین سایر کشورها
دانشگاه و نهاد علم، بحران آب را از مدت‌ها قبل پیش‌بینی کرده بود
در نظر گرفتن رفتار رئولوژیکی خون برای ارزیابی آسیب به سلول‌های رگ
آموزش فناوری نانوحباب به دانش‌آموزان توسط یک شرکت نانویی
طرز تهیه محلول ضد جوش + فیلم
راهکاری سریع برای کم کردن فشار خون + فیلم
خواص منحصر‌به‌فرد اسطوخودوس برای پوست + فیلم
زرشک چگونه به تعادل صفرا و سلامت کبد کمک می‌کند؟
آیا نوع نمک می‌تواند بر میزان فشار خون تاثیرگذار باشد؟ + فیلم
ر‌ویش ۸ هزار نوع گیاه دارویی در کشور
پاسخ اورژانس به ادعای محدودیت بیمارستان‌های پذیرش‌دهنده مصدومان ترافیکی