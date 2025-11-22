باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدیمقدم - محمد نبی شهیکی معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در نشست خبری گفت: اکنون ۲۹۵ واحدهای رشد و الان ۲۳ پردیس فناوری با هدف ارتباط بهتر دانشگاه و صنعت راه اندازی شده است.
شهیدی تاکید کرد: پایه صندوقهای پژوهش و فناوری از سال گذشته افزایش پیدا کرده تا خدمات حرفهایتر به فارغ التحصیلان مستقر در پارکها ارائه بدهد.
وی افزود: اکنون ۵۸ پارک علم و فناوری داشته که ۱۸ پارک علم و فناوری مربوط به دانشگاههای سراسر کشور است.
محمد نبی شهیکی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده ۶ پارک جدید در دست راه اندازی است و زیست فناوری هوش مصنوعی و معدنی جزو این پارکهای جدید است.
وی افزود: اکنون در سامانه نان ۲۲ هزار نیاز در آن به ثبت رسیده است. حجم و دامنه نیازها زیاد است.
مدیرکل فناوری و نوع آوری وزارت علوم بیان کرد: رویداد هوش مصنوعی با هدف توسعه استارت آپهای فعال در این حوزه در ماه جاری برگزار خواهد شد.
محمد نبی شهیکی ادامه داد: یکی از طرحها دستیار فناوری است و در این دوره این طرح هدفمند طراحی و اجرا شده است. این پروژه یکی از اولویتهای وزارت علوم محسوب میشود.
وی ادامه داد: مفهوم نهاد دانش نسبت به گذشته تغییر چشمگیری داشته و زنجیره دانش در سایه زیست بوم کشور شکل گرفته است.