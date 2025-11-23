نایب رئیس اتحادیه باغداران گفت: برآوردها حاکی از آن است که طی ۲۰ روز آینده با عرضه گوجه فرنگی بوشهر بازار گوجه فرنگی متعادل شود.

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران از کاهش قیمت و تعادل بازار گوجه فرنگی طی ۲۰ روز آینده خبر داد و گفت: همه ساله با جابه جایی فصلی قیمت گوجه دچار نوسان می شود که پیش بینی می شود طی روزهای آتی با عرضه گوجه فرنگی بوشهر بازار گوجه فرنگی متعادل شود.

به گفته وی، علی رغم شرایط کم آبی و ناترازی برق، کشاورزان تلاش کردند این شرایط را پشت سرگذراندند و خطری برای کمبود عرضه در بازار نیست و فرصت های صادرات باید پیگیر رفع موانع صادرات باشیم چراکه تولید محصولات باغی و سردرختی مازاد بر نیاز است.

شادلو ادامه داد: هزینه های تولید اعم از نیروی انسانی، ادوات کشاورزی و نهاده ها نسبت به سال قبل ۲ برابر رشد داشته که این امر منجر به افزایش قیمت در بازار شده است.

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: اگرچه شاهد کم بارشی و کم آبی هستیم، اما برای باغات در دهه های گذشته احداث شد و امکان رهاکردن درخت وجود ندارد و براساس قانون حتی اجازه قطع درختان غیرمثمر هم نداریم و برای گذر از این بحران باید مدیریت منابع آبی صورت بگیرد.

برچسب ها: تولید گوجه فرنگی ، قیمت گوجه فرنگی
جلوگیری از هدررفت ۱۳ میلیون تن محصولات کشاورزی با کاهش ۱۰ درصدی ضایعات +فیلم