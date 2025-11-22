باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، «سری به یادماندنی» سیمکارتهای نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با شمارههای ویژه و به یادماندنی است که با هدف ایجاد تجربهای رسمی، شفاف و آسان برای خرید شمارههایی با الگوی مرغوب و ارزشمند طراحی شده است.
این اقدام در راستای راهبرد تجاریسازی شمارههای محبوب و پاسخگویی به نیاز مشترکان انجام شده است؛ شمارههایی که علاوه بر خوشآهنگی و سهولت در به خاطر سپردن، نشانهای از اعتبار، اعتماد و هویت ماندگار به شمار میآیند.
در فضای رقابتی کنونی بازار ارتباطات، برخورداری از شمارهای خاص به یکی از شاخصهای جایگاه و اعتبار شخصی و حرفهای تبدیل شده است.
بر همین اساس، همراه اول با عرضه رسمی سری «بهیادماندنی»، مسیری مطمئن و قانونی برای خرید شمارههای خاص و بدون کارکرد قبلی و همچنین جایگزینی شفاف در برابر معاملات واسطهای فراهم کرده است.
عرضه سری «بهیادماندنی» گامی اثرگذار در جهت دسترسی عادلانهتر متقاضیان به شمارههای خاص و پرطرفدار محسوب میشود؛ تجربهای نو که بر مبنای مفهوم «ماندنی شدن» شکل گرفته و به مشترکان این امکان را میدهد تا با انتخاب شمارهای ماندگار، هویت حرفهای خود را در دنیای ارتباطات برجسته کنند.
نخستین عرضه سیمکارتهای «سری بهیادماندنی» تا ۵ آذر ماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه رسمی rond.mci.ir به صورت حراج آنلاین ادامه دارد و تمامی علاقهمندان میتوانند با شرایط آسان و شفاف در این فرآیند شرکت کنند.
عرضه سیمکارتهای سری به یادماندنی، گامی در راستای دسترسی عادلانهتر به شمارههای خاص و خلق «شخصیتی به یاد ماندنی» در دنیای ارتباطات است.