استاندار البرز گفت: بیمارستان ۲۶۰ تختی سیدالشهدا (ع) کرج و بیمارستان ۱۳۵ تختی کمالشهر هر دو به مرز ۹۰ درصد پیشرفت رسیده‌اند و به زودی به بهره‌برداری می‌رسند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ استاندار البرز از پیشرفت چشمگیر دو طرح مهم بیمارستانی استان خبر داد و اعلام کرد: بیمارستان ۲۶۰ تختی سیدالشهدا (ع) کرج و بیمارستان ۱۳۵ تختی کمالشهر هر دو به مرز ۹۰ درصد پیشرفت رسیده‌اند و به زودی به بهره‌برداری می‌رسند.
 
 مجتبی عبداللهی، با اشاره به روند ساخت بیمارستان سیدالشهدا (ع) گفت: این طرح با ظرفیت مصوب ۲۶۰ تخت از سال ۱۳۹۵ آغاز شد، اما چندین سال رها شده بود. طی چهار سال اخیر با پیگیری‌های جدی، روند ساخت آن احیا شد و امروز در مراحل پایانی قرار دارد.
 
او درباره بیمارستان کمالشهر نیز توضیح داد: عملیات احداث بیمارستان ۱۳۵ تختی کمالشهر نیز از سال ۱۳۹۶ آغاز شده بود، اما تا سال ۱۴۰۰ تنها ۱۸ درصد پیشرفت داشت و نیمه‌کاره به دولت سیزدهم و سپس دولت چهاردهم رسید. با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اکنون این پروژه نیز به بیش از ۹۰ درصد پیشرفت رسیده است.
 
استاندار البرز تأکید کرد: با بهره‌برداری از این دو مجموعه درمانی، بخش مهمی از نیاز مردم کرج و مناطق پرجمعیت استان برطرف خواهد شد و ارتقای قابل توجهی در ظرفیت خدمات بیمارستانی البرز ایجاد می‌شود.
برچسب ها: استاندار البرز ، بهره برداری بیمارستان
خبرهای مرتبط
بهره برداری از بیمارستان خاتم الانبیا بهشهر با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور
یاسوج؛
بهره برداری از بیمارستان 330 تختخوابی یاسوج
بهره برداری از نخستین بیمارستان تخصصی دامپزشکی در هرمزگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مصرف نادرست دارو؛ عامل اصلی مقاومت میکروبی
گرد و غبار نفس دو شهرستان نظرآباد و ساوجبلاغ را تنگ کرد
دو بیمارستان بزرگ البرز در آستانه بهره‌برداری
آخرین اخبار
دو بیمارستان بزرگ البرز در آستانه بهره‌برداری
گرد و غبار نفس دو شهرستان نظرآباد و ساوجبلاغ را تنگ کرد
مصرف نادرست دارو؛ عامل اصلی مقاومت میکروبی