باشگاه خبرنگاران جوان _ استاندار البرز از پیشرفت چشمگیر دو طرح مهم بیمارستانی استان خبر داد و اعلام کرد: بیمارستان ۲۶۰ تختی سیدالشهدا (ع) کرج و بیمارستان ۱۳۵ تختی کمالشهر هر دو به مرز ۹۰ درصد پیشرفت رسیده‌اند و به زودی به بهره‌برداری می‌رسند.

مجتبی عبداللهی، با اشاره به روند ساخت بیمارستان سیدالشهدا (ع) گفت: این طرح با ظرفیت مصوب ۲۶۰ تخت از سال ۱۳۹۵ آغاز شد، اما چندین سال رها شده بود. طی چهار سال اخیر با پیگیری‌های جدی، روند ساخت آن احیا شد و امروز در مراحل پایانی قرار دارد.

او درباره بیمارستان کمالشهر نیز توضیح داد: عملیات احداث بیمارستان ۱۳۵ تختی کمالشهر نیز از سال ۱۳۹۶ آغاز شده بود، اما تا سال ۱۴۰۰ تنها ۱۸ درصد پیشرفت داشت و نیمه‌کاره به دولت سیزدهم و سپس دولت چهاردهم رسید. با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اکنون این پروژه نیز به بیش از ۹۰ درصد پیشرفت رسیده است.

استاندار البرز تأکید کرد: با بهره‌برداری از این دو مجموعه درمانی، بخش مهمی از نیاز مردم کرج و مناطق پرجمعیت استان برطرف خواهد شد و ارتقای قابل توجهی در ظرفیت خدمات بیمارستانی البرز ایجاد می‌شود.