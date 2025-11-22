باشگاه خبرنگاران جوان - وقتی پرنده بزرگی را در حال اوج‌گیری در آسمان می‌بینید، تشخیص اینکه آن پرنده عقاب است یا شاهین اصلا آسان نیست. هر دو از پرندگان شکاری قدرتمند با بینایی تیز، پنجه‌هایی قوی و مهارت‌های شکار خارق‌العاده هستند، اما در جنبه‌های کلیدی با یکدیگر تفاوت دارند که به دوست‌داران طبیعت در شناسایی آن‌ها کمک می‌کند. از اندازه و رفتار پروازشان گرفته تا رژیم غذایی، آواها و زیستگاه‌هایشان، هر یک از این پرندگان شکاری ویژگی‌های منحصربه‌فردی را به آسمان می‌آورند.

عقاب در برابر شاهین

وقتی نوبت به شناسایی پرندگان شکاری در طبیعت می‌رسد، اندازه یکی از قابل‌اعتمادترین سرنخ‌هاست. عقاب‌ها معمولا بسیار بزرگتر از شاهین‌ها هستند و بال‌های پهن، پاهای بزرگ و منقارهای قلاب‌مانند و قدرتمندی دارند که برای پاره کردن طعمه‌های بزرگ طراحی شده است. نمونه‌های مشهور آن نیز شامل عقاب طلایی، عقاب هارپی و عقاب سرسفید می‌شوند. در عین حال، شاهین‌ها معمولاً کوچکتر و جمع‌وجورتر هستند، هرچند گونه‌هایی مانند شاهین پاسرخ گاهی می‌توانند در اندازه با عقاب‌های کوچکتر رقابت کنند. شاهین‌ها اغلب به سرده Buteo تعلق دارند و بال‌های پهنشان برای پرواز بر فراز دشت‌ها سازگار شده است که آن‌ها را از پسرعموهای بزرگترشان متمایز می‌سازد.

تکنیک‌های شکار عقاب و شاهین

هم عقاب‌ها و هم شاهین‌ها برای یافتن طعمه از فواصل دور به بینایی استثنایی خود تکیه می‌کنند، اما سبک شکارشان تفاوت قابل‌توجهی دارد. عقاب‌ها معمولاً پستانداران بزرگتر و ماهی‌ها را شکار کرده و از اندازه و قدرت خود برای غلبه بر طعمه بهره می‌برند. حتی انواع مختلفی همچون عقاب‌های ماهی‌گیر و عقاب‌های مارخور بر روی شکار حیوانات آبزی یا خزندگان تمرکز دارند. اما شاهین‌ها شکارچیانی همه‌فن‌حریف با رژیم غذایی متنوعی هستند که شامل پرندگان، جوندگان، خزندگان و حتی حشرات می‌شود. آن‌ها پرندگانی چابک هستند و با سریع بال‌ زدن و شیرجه‌های ناگهانی، طعمه‌های کوچکتر و سریع‌تر را شکار می‌کنند. این تفاوت در رفتار شکار اغلب به افراد کمک می‌کند تا این دو را در طبیعت از هم تشخیص دهند.

منبع: خبر آنلاین