باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- محمد امیرانی مدیرعامل شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر روزانه حدود ۷۵۰ پرواز عبوری در فراز کشور داریم گفت: آخرین آمار مربوط به پروازها نشان میدهد که مجموع پروازهای داخلی به ۴۸ هزار و ۸۹۵ پرواز رسیده و همچنین تعداد نشست و برخاستها به ۲۲۷ مورد رسیده و در مجموع کل پروازها به یک هزار و ۵۱۰ است.
وی ادامه داد: در مقایسه با ماه گذشته، شاهد یک رشد حدوداً ۶ تا ۷ درصدی هستیم. این رشد نشاندهنده استقبال بیشتر از فضای کشورمان است که خوشبختانه در حال بهبود است.
او بیان کرد:در زمینه راهاندازی یا افتتاح فرودگاههای جدید در شهرهای کوچک، برنامه شرکت فرودگاه این است که تمرکز خود را بر روی افزایش کیفیت خدمات فرودگاههای موجود بگذارد. ما هیچ برنامهای برای تاسیس یا ایجاد فرودگاه جدید نداریم و تمام تلاشمان را برای بهبود سطح خدمات به مردم قرار دادهایم.
امیرانی توضیح داد: مشکلی در ایمنی یا خدمات ترمینالی فرودگاهها وجود داشته باشد، سعی میکنیم آن را حل کنیم و کیفیت خدمات را به عنوان اولویت خود قرار دهیم.