معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: در زمینه راه‌اندازی یا افتتاح فرودگاه‌های جدید در شهرهای کوچک،هیچ برنامه‌ای نداریم و تمام تلاش‌ خود را برای بهبود سطح خدمات به مردم قرار داده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- محمد امیرانی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها وناوبری هوایی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر روزانه حدود ۷۵۰ پرواز عبوری در فراز کشور داریم گفت: آخرین آمار مربوط به پرواز‌ها نشان می‌دهد که مجموع پرواز‌های داخلی به ۴۸ هزار و ۸۹۵ پرواز رسیده و همچنین تعداد نشست و برخاست‌ها به ۲۲۷ مورد رسیده و  در مجموع کل پرواز‌ها به یک هزار و ۵۱۰ است.

 وی ادامه داد: در مقایسه با ماه گذشته، شاهد یک رشد حدوداً ۶ تا ۷ درصدی هستیم. این رشد نشان‌دهنده استقبال بیشتر از فضای کشورمان است که خوشبختانه در حال بهبود است.

او بیان کرد:در زمینه راه‌اندازی یا افتتاح فرودگاه‌های جدید در شهر‌های کوچک، برنامه شرکت فرودگاه این است که تمرکز خود را بر روی افزایش کیفیت خدمات فرودگاه‌های موجود بگذارد. ما هیچ برنامه‌ای برای تاسیس یا ایجاد فرودگاه جدید نداریم و تمام تلاش‌مان را برای بهبود سطح خدمات به مردم قرار داده‌ایم.  

امیرانی توضیح داد: مشکلی در ایمنی یا خدمات ترمینالی فرودگاه‌ها وجود داشته باشد، سعی می‌کنیم آن را حل کنیم و کیفیت خدمات را به عنوان اولویت خود قرار دهیم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حمل‌ونقل ، فرودگاه
خبرهای مرتبط
نخستین مدرسه مجهز به نیروگاه خورشیدی در تهران افتتاح شد
سازوکار جدید افزایش قیمت بلیت هواپیما مشخص شد+فیلم
پروژه ریلی چابهار- زاهدان دروازه طلایی ترانزیت منطقه/راه آهن چابهار_ زاهدان به ایستگاه آخر رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بیمه شخص ثالث راننده محور زنگ خطری برای رانندگان پر‌ریسک
رویای خوداتکایی دانه‌های روغنی محقق می‌شود؟
افزایش تعداد ناوگان هوایی کشور به ۲۲۰ فروند تا پایان سال
فرآیند عرضه بنزین سوپر وارداتی از فردا آغاز می‌شود+ فیلم
کاهش ۷۲ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت
توزیع روزانه ۸ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سطح کشور
بیش از ۸۰ درصد آتش سوزی جنگل های شمال مهار شد
ایران، دروازه طلایی قطار‌های کانتینری از چین به اروپا
باغ گیاه شناسی ایران جزء ۱۰ باغ برتر جهان است
پرداخت همزمان مالیات ۸ درصدی با صدور صورت‌حساب الکترونیک از اول دی‌ماه
آخرین اخبار
هیچ برنامه‌ای برای تاسیس فرودگاه جدید در کشور نداریم/ رشد ۷ درصدی پرواز‌ها نسبت به ماه گذشته+فیلم
ایران، دروازه طلایی قطار‌های کانتینری از چین به اروپا
پرداخت همزمان مالیات ۸ درصدی با صدور صورت‌حساب الکترونیک از اول دی‌ماه
بیش از ۸۰ درصد آتش سوزی جنگل های شمال مهار شد
باغ گیاه شناسی ایران جزء ۱۰ باغ برتر جهان است
فرآیند عرضه بنزین سوپر وارداتی از فردا آغاز می‌شود+ فیلم
افزایش تعداد ناوگان هوایی کشور به ۲۲۰ فروند تا پایان سال
توزیع روزانه ۸ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سطح کشور
رویای خوداتکایی دانه‌های روغنی محقق می‌شود؟
کاهش ۷۲ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت
بیمه شخص ثالث راننده محور زنگ خطری برای رانندگان پر‌ریسک
نرخ بهره بین بانکی در هشتمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
اجرای کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای جهیزیه به کجا رسید؟
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سهام تا نزدیک شدن بنزین سوپر وارداتی از مسیر بورس انرژی به جایگاه‌ها
کاهش کیفیت هوا در کلان شهر‌ها تا پایان هفته آینده
عبور از شرایط ناترازی گاز از طریق اطلاعات مکانی (GIS)
تمامی محورهای ورودی تهران قفل شد
امکان تماس ایرانیان خارج از کشور با «فواد ۱۲۸» فراهم شد
احتمال حمله ملخ صحرایی به استان‌های جنوبی کشور
حقوق جایگاه‌داران سوخت بررسی می‌شود/ جایگاه‌داران حق فروش مکمل‌های سوخت ندارند
صرفه‌جویی چشمگیر در هزینه و زمان متقاضیان از طریق سامانه خودنویس
سرمایه‌گذاری برای استفاده از ظرفیت ۳۰ میلیون تنی بنادر کشور
۲۰ تن طلا وارد کشور شد
مردم هوشیار باشند؛ تبلیغات فضای مجازی درخصوص پرداخت وام، کلاهبرداری است
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود/ سهمیه‌های بنزین تغییری نمی‌کند
حل بحران مسکن در گرو آزادسازی زمین