مرتضی رضا صفت عنوان نایب قهرمانی پومسه انفرادی مردان در بازی های المپیک ناشنوایان را از آن خود کرد. 

باشگاه خبرنگاران جوان _  در مرحله فینال رقابت‌های پومسه انفرادی مردان بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (شنبه اول آذر) مرتضی رضا صفت به مصاف نماینده چین رفت. او در این رقابت با کسب  امتیاز ۸.۱۴۹ عنوان نایب قهرمانی این دوره از بازی ها را به دست آورد. 

رضا صفت پس از یک دور استراحت با برتری  مقابل حریفانی از چین‌تایپه و ازبکستان راهی فینال شد. مریم خدابنده دیگر فینالیست ایران در پومسه انفرادی بازی های  است. 

مدال نقره مرتضی رضا صفت چهاردهمین مدال کاروان ایران در بازی های المپیک ناشنوایان است. 

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی 

برچسب ها: ورزش ، ناشنوایان
ورزشکار گیلانی نایب قهرمان پومسه المپیک ناشنوایان  شد
