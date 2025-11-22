مدیرعامل شرکت گاز کردستان به کاهش دمای هوا و استفاده مشترکان از وسایل گاز سوز اشاره کرد و خواستار رعایت نکات ایمنی برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -احمد فعله‌گری اظهار کرد: اولین نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، اطمینان از درست کارکردن وسایل گازسوز است و وسایل گازسوز باید توسط متخصصین امر و بازرسان، کنترل و رفع عیب شود.

وی بر باز بودن مسیر دودکش تاکید کرد و افزود: برای این کار، وزنه‌ای از مسیر دودکش به پایین با نخ یا طناب هدایت شود؛ اگر وزنه در محل ورودی دودکش در داخل اتاق مشاهده شد، مسیر باز است، در غیر این‌صورت مسیر مسدود بوده و باید آن را باز کرد.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان با بیان اینکه لوله بخاری باید به صورت صحیح نصب شود، یادآور شد: لوله بخاری باید فلزی بوده و از محکم بودن محل اتصال لوله دودکش به‌ وسیله گازسوز و دیوار باید مطمئن باشیم.

فعله‌گری، کنترل دقیق اتصال شیلنگ به وسیله گازسوز را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید شیلنگ از نوع مخصوص گاز بوده و حداکثر ۱۲۰ سانتی‌متر باشد و محل ۲ اتصال به ‌وسیله بست محکم شود.

وی ادامه داد: مشترکان بعد از روشن کردن وسیله گازسوز یا بخاری حتماً از گرم بودن لوله دودکش مطمئن شوند، اگر لوله دودکش سرد باشد، مکش معکوس گاز co صورت گرفته و عواقب خطرناکی برای ساکنین منازل مسکونی دارد.

فعله گری افزود: دودکش باید تا پشت بام امتداد و به اندازه یک متر از پشت بام فاصله داشته باشد و حتما از کلاهک H استفاده شود؛ چرا که رد کردن دودکش از داخل پنجره یا قراردادن در کنار دیوار نادرست است.

عدم کاربرد سه راهی برنجی در اتصال آبگرمکن، بخاری و سماور به لوله اتصال گاز و تبدیل نکردن وسایل نفت سوز به گازسوز از نکات دیگر مورد اشاره وی بود.

منبع: روابط عمومی شرکت گاز کردستان