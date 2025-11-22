مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از مشارکت ۳ فروند بالگرد امدادی و ۱۷ تیم مجهز هلال احمر در عملیات اطفای حریق جنگل‌های الیت شهرستان چالوس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی فخاری مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت:پس از دریافت خبر وقوع آتش سوزی در منطقه جنگلی الیت شهرستان چالوس در روز ۱۹ آبان ۱۴۰۴؛ بلافاصله بعد از هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط، تیم‌های امدادی و عملیاتی هلال احمر چالوس و پایگاه کندوان و همچنین تیم‌هایی از سایر شهرستان‌ها با تجهیزات تخصصی جهت پشتیبانی از نیرو‌های منابع طبیعی و آتش نشانی و مشارکت در اطفای حریق به محل حادثه اعزام گردیدند.

او با اعلام اینکه با توجه به گستردگی حریق و صعب العبور بودن منطقه، بالگرد امدادی جمعیت هلال احمر نیز عازم منطقه شد، افزود:متعاقب گسترش آتش با توجه به ویژگی‌های پیچیده منطقه و با توجه به درخواست مسئولین ذیربط و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان امدادونجات، ۲ فروند دیگر از بالگرد‌های جمعیت هلال احمر نیز به منطقه اعزام شدند و هم اکنون در عملیات اطفای حریق مشارکت دارند.

فخاری با بیان اینکه با توجه به حجم گسترده آتش سوزی و حضور زیاد گروه‌های اطفای حریق از سازمان‌های مختلف و همچنین گروه‌های متعدد مردمی، جمعیت هلال احمراستان در دو فاز پشتیبانی امدادی و توزیع اقلام و ملزومات تیم‌های مردمی و سایر ارگان‌های حاضر اقدام نموده است تا ضمن تسریع در عملیات مهار آتش، خللی در این فرآیند از نظر پشتیبانی ایجاد نگردد.

او با اشاره به توزیع صد‌ها بسته غذایی و تغذیه‌ای درمیان عوامل مشارکت کننده در عملیات مهار آتش، اارائه خدمات امدادی و پیش بیمارستانی و خدمات درمان سرپایی را از دیگر اقدامات جمعیت هلال احمر استان مازندران اعلام کرد که بصورت شبانه روزی در حال انجام است.

آتش سوزی در جنگل‌های منطقه الیت شهرستان چالوس که از روز ۱۹ آبان ۱۴۰۴ آغاز شد در چند نوبت مهار و با توجه به وزش باد و شرایط منطقه دوباره شعله ور شد که عوامل امدادی و اطفای حریق و گروه‌های مردمی‌با تمام توان برای مهار آتش در منطقه حضور دارند.

برچسب ها: هلال احمر مازندران ، آتش سوزی جنگل
