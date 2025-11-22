مراتع جنگلی روستای نمنق شهرستان جلفا از عصر دیروز دچار آتش سوزی شده و این حریق همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرشی مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: هم اکنون گرو‌های امدادی، منابع طبیعی، هلال احمر، حفاظت محیط زیست و بسیج مشغول مهار آتش هستند.

وی ادامه داد: به علت سخت گذر بودن منطقه حریق در بخشی از جنگل‌های دیزمار واقع در محدوده روستای نمنق بخش سیه رود جلفا امکان تردد خودرویی وجود ندارد و نیرو‌های مردمی از ورزقان، کلیبر و خداآفرین برای کمک به مهار آتش به منطقه حریق اعزام شده‌اند.

به گفته مسئولان محلی محدوده آتش سوزی حدود ۱۰ هکتار برآورد می‌شود. سختی مسیر‌های منتهی به منطقه آتش سوزی و شرایط دشوار جغرافیایی تلاش تیم‌های اعزامی را با مشکل مواجه کرده است. سرمای هوا در آذرماه، وزش باد‌های متناوب و سختی دسترسی زمینی از عوامل اصلی کُند شدن عملیات مهار آتش عنوان شده‌اند.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما