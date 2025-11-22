باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابعی گزارش داد که نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در بحبوحه افزایش حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب، اقدامات امنیتی شخصی خود را تشدید کرده است.

به گفته آنها، حضور‌های عمومی مادورو در هفته‌های اخیر با برنامه‌ای محدودتر و اعلام نشده برگزار شده است. مقامات ارشد و رهبران نظامی که قبلاً همیشه رئیس جمهور را همراهی می‌کردند، اکنون برای جلوگیری از تهدید جمعی علیه مقامات دولتی غایب هستند.

به گفته این منابع، تیم امنیتی شخصی مادورو به طور فزاینده‌ای به متخصصان کوبایی متکی است، زیرا دولت نگران کاهش وفاداری در میان نیرو‌های امنیتی ونزوئلا در بحبوحه بحران اقتصادی و تورم بالای کشور است.

خوزه گارسیا، یک کارشناس نظامی ونزوئلایی که رویه‌های امنیتی مادورو را زیر نظر داشته است، به این روزنامه گفت: "مادورو در حال استفاده از پروتکل‌های امنیتی کلاسیک برای زمانی است که شخصی مورد تهدید قرار می‌گیرد. "

این گزارش خاطرنشان می‌کند که مادورو، که در طول دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، حداکثر فشار تحریم‌های ایالات متحده را تحمل کرده است، حضور کشتی‌های جنگی آمریکایی در دریای کارائیب را نشانه تغییر حکومت می‌داند.

مادورو بار‌ها هشدار داده است که کشورش با جدی‌ترین تهدید تهاجم ایالات متحده در قرن گذشته رو‌به‌رو است. واشنگتن نیز ونزوئلا را به عدم مبارزه مؤثر با قاچاق مواد مخدر متهم می‌کند. تاکنون، نیروی دریایی ایالات متحده هشت کشتی، یک زیردریایی هسته‌ای و بیش از ۱۶۰۰۰ نیرو را به کارائیب اعزام کرده است. از ماه سپتامبر، حداقل ۲۰ قایق تندرو و ۷۶ نفر را در آب‌های بین‌المللی که گفته می‌شود در قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا دست داشته‌اند، نابود کرده است. در ۱۶ نوامبر، پنتاگون اعلام کرد که یک گروه ضربت به رهبری ناو هواپیمابر جرالد آر. فورد وارد دریای کارائیب شده است.