معاون اول قوه قضاییه بخشنامه ممنوعیت دریافت ثمن معامله و لحاظ سایر آسیب‌های مترتب بر درج پیش نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن این بخشنامه که از سوی حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه ابلاغ شده به شرح زیر است: 

با عنایت به اینکه پیش‌نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صرفاً، حاوی مذاکرات مقدماتی طرفین بوده و فاقد اثر حقوقی قرارداد است، لذا پرداخت ثمن بابت پیش‌نویس مذکور تا قبل از تنظیم قرارداد و ثبت آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی است، ولکن حسب گزارش‌های واصله در برخی مشاوران املاک در زمان درج پیش‌نویس قرارداد تمام یا بخشی از ثمن عامله پرداخت می‌شود که این موضوع علاوه بر فقدان وجاهت قانونی موجب تضیع حقوق خریداران می‌شود؛ چرا که امکان الزام فروشنده به ثبت رسمی معامله و انتقال سند به استناد پیش نویس قرارداد وجود ندارد.

علی هذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی از قابلیت درج پیش‌نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مقرر است:

کلیه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی در رابطه با پیش‌نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موظفند در زمان درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد:

۱- فقدان اثر حقوقی درج پیش‌نویس قرارداد را که در قرارداد درج می‌شود به طرفین معامله تفهیم نموده و آنها را به دفتر اسناد رسمی دلالت کنند. (تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)

۲- از هرگونه واسطه‌گری برای پرداخت ثمن معامله تا قبل از مراجعه طرفین به دفتر اسناد رسمی و ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی امتناع نمایند.

۳- از تنظیم قرارداد عادی در معاملات موضوع ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول خودداری نمایند. با متخلف مطابق ماده ۱۱ قانون مذکور برخورد خواهد شد. (ماده ۱۳ آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)

۴- صرفاً گواهی درج پیشنویس قرارداد را در اختیار طرفین قرار دهند و از چاپ و تحویل متن قرارداد به طرفین معامله خودداری نمایند. (تبصره ماده ۹ آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)

۵- مزیت‌های ثبت قرارداد یکسان بر درج پیش نویس قرارداد از جمله رسمی بودن قرارداد، امکان فسخ هوشمند و تخلیه هوشمند را به طرفین تفهیم نمایند.

دادستان‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند بر حسن اجرای موارد فوق نظارت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بر اساس قوانین و مقررات با متخلف برخورد نمایند.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: قوه قضاییه ، قرارداد ، ثمن
خبرهای مرتبط
«اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» ابلاغ شد
تاکید دادستان تهران بر هم‌افزایی دستگاه‌ها در حوزه حجاب، عفاف و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
ترک‌فعل در اجرای قانون جوانی جمعیت «جرم» است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گذشت عجیب فرزندان از اتهام پدر
درخواست دیه در پرونده مرگ ۲ ایرانی در خاک عراق
رایزنی با روسیه و ترکیه برای مهار آتش الیت
هرگونه دستکاری پلاک وسیله نقلیه جرم است
وضعیت ترافیک صبحگاهی پایتخت در اولین روز از آذر ماه
ترک‌فعل در اجرای قانون جوانی جمعیت «جرم» است
ادامه عملیات مهار آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های الیت چالوس
افزایش آلودگی هوای تهران با بروز وارونگی دما
هوای پایتخت آلوده است/ امسال تهران چند روز هوای پاک داشت؟
آزادی ۵۵ زندانی در جریان اجرای طرح پایش زندانیان
آخرین اخبار
بخشنامه ممنوعیت دریافت ثمن معامله بابت پیش‌نویس قرارداد ابلاغ شد
دستگیری ۵۱ نفر به اتهام قاچاق و احتکار نهاده دامی
پایداری ستون فقرات امنیت در گرو همکاری جامعه
سازمان وظیفه عمومی فراجا هیچ مسئولیتی در قبال کارت معافیت جعلی ندارد
اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل از فردا/ دورکاری مادران تهرانی تصویب شد
افزایش آلودگی هوای تهران با بروز وارونگی دما
۱۲ سورتی پرواز بالگرد‌های هلال‌احمر برای اطفای حریق جنگل‌های الیت چالوس
رایزنی با روسیه و ترکیه برای مهار آتش الیت
فرصت‌های جدیدی برای اثرگذاری برنامه‌های فرهنگی در استان تهران وجود دارد
ترک‌فعل در اجرای قانون جوانی جمعیت «جرم» است
آیین فاطمی «نذر مادری» با پخت سمنو، نماز باران و اجتماع فاطمی در تهران برگزار می‌شود
ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی کارگری در ۸ استان
انعقاد تفاهم‌نامه برای اشتغال مددجویان ترخیص‌یافته از یاورشهر‌ها در شهرداری تهران
هرگونه دستکاری پلاک وسیله نقلیه جرم است
درخواست دیه در پرونده مرگ ۲ ایرانی در خاک عراق
ادامه عملیات مهار آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های الیت چالوس
گذشت عجیب فرزندان از اتهام پدر
هوای پایتخت آلوده است/ امسال تهران چند روز هوای پاک داشت؟
آزادی ۵۵ زندانی در جریان اجرای طرح پایش زندانیان
وضعیت ترافیک صبحگاهی پایتخت در اولین روز از آذر ماه
رایزنی بین‌المللی برای خاموش کردن آتش‌سوزی جنگل‌های چالوس
از اول تا پنجم آذر طرح زوج و فرد از درب منازل تهرانی‌ها اجرا می‌شود
مدارس استان تهران تعطیل نیست؛ مهد‌های کودک و پیش دبستانی تعطیل است
بدون همراهی مردم بر بحران‌های زیست‌محیطی فائق نمی‌شویم
۳ بالگرد هلال‌احمر به عملیات اطفای حریق منطقه جنگلی الیت پیوستند
در اوج آلودگی، شاخص آلاینده هوای تهران خطا داد
کارت امید مادر تا ۲ سالگی نوزاد ماهانه ۲۰ میلیون ریال شارژ می‌شود
شهید اوج بندگی و مهاجر الی‌الله است
یک‌طرفه شدن چالوس برای تخلیه بار ترافیکی از ساعت ۱۳ امروز