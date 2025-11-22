باشگاه خبرنگاران جوان - آمار سالهای گذشته نشان میدهد فروشگاههای بزرگ در روز جمعه سیاه با ترافیک چندبرابری مواجه میشوند و کاربران زمان بیشتری را صرف بررسی محصول میکنند. اما امسال مسابقه فقط بر سر قیمت نیست؛ رقابت اصلی بر سر الگوریتمها، دادهها و رفتارشناسی و نیازسنجی هم هست.
گروهی از مردم خریدهای ضروری را تا پایان پاییز نگه داشتهاند. لباس زمستانی کودک، گوشی موبایل که دیگر قابل تعمیر نیست، لوازم ضروری خانه، کالاهای مصرفی تکرارشونده، اینها نیازهایی هستند که نمیتوان برای همیشه عقب انداخت و بلک فرایدی برای این خانوارها فرصتی است تا این عقبافتادگی را جبران کنند.
در کنار این گروه، بخشی از جامعه رفتار متفاوتی دارد. این افراد همه چیز را چندبار بررسی میکنند، قیمتها را در چند پلتفرم مقایسه میکنند و تا آخرین ساعت صبر میکنند تا بهترین قیمت را پیدا کنند. آنها به دنبال کالاهای نیمهگران هستند؛ نه کالاهای لوکس و نه کالاهای بسیار ارزان. این مصرفکننده محتاط، کارت اصلی بازار در ۱۴۰۴ است.
به هر حال امسال اعتماد در بازار شکنندهتر شده و فروشنده باید بیش از گذشته برای حفظ آن هزینه روانی و عملی بپردازد.
تصویر بازار ۱۴۰۴ چیزی میان رکود و حرکت است. کالاهای اساسی به دلیل ماهیت قیمتگذاری، وارد حراج نمیشوند. کالاهای ایرانی بیشترین شانس فروش را دارند، زیرا در مقایسه با نمونههای خارجی همچنان قابل خریدترند. سبد خرید کوچکتر شده و خریدهای اقساطی جایگزین خرید نقدی شده است.
فروشندگان میگویند بسیاری از کالاها اگر همین امسال فروش نروند، چند ماه بعد ارزش خود را از دست میدهند. تغییر مدلها، تغییر قیمتها و کاهش توان خرید مردم یعنی کالا باید سریعتر از گذشته از انبار خارج شود. همین فشار زمانی است که فروشندگان را به سمت تخفیفهای هدفمند، بستههای ترکیبی و مدلهای قسطی سوق میدهد.
فروشگاهها سعی میکنند بر اساس رفتار جستوجو، تاریخچه خرید، زمان حضور و مقایسه قیمت کاربران، پیشنهادهایی ارائه دهند که احتمال خرید را افزایش دهد. از اقساط بدون ضامن گرفته تا شروع پرداخت از ماه بعد و تخفیف برای خرید بعدی، همه ابزارهایی برای نگهداشتن مشتری در میدان رقابت هستند. در حقیقت جمعه سیاه ۱۴۰۴ میدان دادهها است، نه فقط تخفیفها.
منبع: ایسنا