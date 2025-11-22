باشگاه خبرنگاران جوان - فریاد پایدار رئیس اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه اظهار کرد: شب گذشته شاهد وقوع حریق در جنگل‌های سوادکوه بودیم.

وی افزود: با حضور به‌موقع ماموران حفاظتی و نیروهای مردمی این حریق مهار شد.

رئیس اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه بیان کرد: مهار حریق چهار ساعت زمان برد.

پایدار با اعلام اینکه دلیل حریق عامل انسانی بوده است، تصریح کرد: خشکی هوا و خزان سطح جنگل همانند باروت عمل می‌کند هر بی‌احتیاطی ممکن است منجر به تکرار حوادث حریق در جنگل‌های الیت شود.

وی گفت: باتوجه به خزان و همچنین احتمال حریق در جنگل‌های هیرکانی همه مجموعه منابع‌طبیعی درحالت آماده‌باش هستند.