معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: ورودی سد یامچی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید فضایلی با اشاره به کاهش ورودی سد یامچی اردبیل گفت: با وجود تلاش همکاران در بالادست سد یامچی و هدایت آب‌های سطحی به سمت سد، وضعیت ذخیره آبی سد یامچی مناسب نیست و ورودی این سد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد کاهش یافته است.

او همچنین درباره آخرین وضعیت سد سبلان مشگین‌شهر نیز افزود: ورودی این سد نیز نسبت به سال قبل ۱۱ درصد کاهش داشته و در حال حاضر تنها پنج میلیون مترمکعب آب قابل بهره‌برداری در پشت این سد ذخیره‌سازی شده است.

فضایلی با اشاره به آخرین وضعیت ۲ سد ارس و خداآفرین به عنوان سد‌های تاثیرگذار در شمال استان نیز گفت: ورودی آب این ۲ سد نیز نسبت به سال قبل بیش از ۲۵ درصد کاهش داشته است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل تصریح کرد: با توجه به اقدامات لازم در جلوگیری از خروج بدون برنامه آب از سد‌های استان ذخایر آب سد‌های استان، به دلیل کاهش بارش‌ها افزایش نداشته و مشابه آمار سال قبل می‌باشد.

منبع: شرکت آب منطقه‌ای

برچسب ها: سد یامچی ، کاهش بارش ها ، ذخایر سدهای اردبیل
خبرهای مرتبط
کاهش شدید مخازن سد‌های استان اردبیل
ورودی سد‌های استان اردبیل ۱۴ درصد کاهش یافت
کاهش بارندگی‌ها ولزوم مدیریت مصرف آب در استان اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتقال ۵۰ میلیون مترمکعب آب سد شهریار به دشت اردبیل
پنج زندانی زن در استان اردبیل چشم انتظار کمک خیرین هستند
گسترش سایت تکثیر گوزن زرد ایرانی در فندقلو
به‌کارگیری روش‌های نوین پایش هوشمند در رصد مستمر حیات‌وحش
برداشت ۳۵ هزار تُن پنبه از مزارع استان اردبیل
ورودی سد یامچی اردبیل ۲۱ درصد کاهش یافت
آخرین اخبار
ورودی سد یامچی اردبیل ۲۱ درصد کاهش یافت
به‌کارگیری روش‌های نوین پایش هوشمند در رصد مستمر حیات‌وحش
برداشت ۳۵ هزار تُن پنبه از مزارع استان اردبیل
پنج زندانی زن در استان اردبیل چشم انتظار کمک خیرین هستند
گسترش سایت تکثیر گوزن زرد ایرانی در فندقلو
انتقال ۵۰ میلیون مترمکعب آب سد شهریار به دشت اردبیل
جاده خلخال - منجیل در حال احداث است