باشگاه خبرنگاران جوان - حمید فضایلی با اشاره به کاهش ورودی سد یامچی اردبیل گفت: با وجود تلاش همکاران در بالادست سد یامچی و هدایت آب‌های سطحی به سمت سد، وضعیت ذخیره آبی سد یامچی مناسب نیست و ورودی این سد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد کاهش یافته است.

او همچنین درباره آخرین وضعیت سد سبلان مشگین‌شهر نیز افزود: ورودی این سد نیز نسبت به سال قبل ۱۱ درصد کاهش داشته و در حال حاضر تنها پنج میلیون مترمکعب آب قابل بهره‌برداری در پشت این سد ذخیره‌سازی شده است.

فضایلی با اشاره به آخرین وضعیت ۲ سد ارس و خداآفرین به عنوان سد‌های تاثیرگذار در شمال استان نیز گفت: ورودی آب این ۲ سد نیز نسبت به سال قبل بیش از ۲۵ درصد کاهش داشته است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل تصریح کرد: با توجه به اقدامات لازم در جلوگیری از خروج بدون برنامه آب از سد‌های استان ذخایر آب سد‌های استان، به دلیل کاهش بارش‌ها افزایش نداشته و مشابه آمار سال قبل می‌باشد.

منبع: شرکت آب منطقه‌ای