نمایشگاه «اگروفود» گیلان که به مدت ۴ روز در نمایشگاه بین المللی استان برپا بود، مورد استقبال عموم قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ صالح محمدی،‌ رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در آیین اختتامیه نمایشگاه «اگروفود» با اشاره به برگزاری این نمایشگاه هم‌زمان با اجلاس استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر گفت: این رویداد نقطه آغاز رویکرد جدید استان برای معرفی توانمندی‌های تولیدی، توسعه صادرات کشاورزی، برقراری ارتباطات تجاری منطقه‌ای و معرفی دقیق ظرفیت‌های گیلان در حوزه امنیت غذایی بود.

این نمایشگاه در قالب انواع محصولات کشاورزی شامل برنج ، زیتون ، آرد ، انواع محصولات شیلات و نمک دریا و قارچ و ... در قالب ۲۰ غرفه در معرض عموم قرار گرفت‌.

نمایشگاه «اگروفود» گیلان به مدت ۴روز در نمایشگاه دائمی گیلان برپا بود که مورد استقبال مطلوب شهروندان قرار گرفت.‌

گفتنی است: نخستین نمایشگاه اگروفود گیلان ۲۸ آبان لغایت یکم آذر در محل نمايشگاه‌هاي بین المللی استان برگزار شد این نمایشگاه امروز به کار خود پایان داد.