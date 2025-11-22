باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - احمد میدری وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی در نشست مشترک با سخنگوی دولت ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: بر اساس تحلیلی که در دولت ارائه شد، رئیس‌جمهور چهار عضو کابینه شامل رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر صمت، وزیر کار و وزیر اقتصاد را مأمور کرده است تا وضعیت واحد‌هایی را که در تابستان سال جاری اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند، بررسی کرده و سیاست‌های لازم برای بازگشت نیروی کار را اجرا کنند.

میدری افزود: طبق بررسی‌های انجام‌شده در استان‌های البرز و خوزستان، چند واحد تولیدی به دلیل آسیب‌های ناشی از حادثه بندر شهید رجایی ناچار به تعدیل نیروی انسانی شده‌اند. همچنین دو واحد تولیدی اعلام کرده‌اند که عدم پرداخت به‌موقع خسارات بیمه‌ای و مشکلات ایجادشده در فرآیند تخصیص ارز پس از حادثه، موجب اخراج کارگران شده است.

وزیر کار ادامه داد: بر اساس هماهنگی انجام‌شده با بانک مرکزی و وزارت صمت، تمامی واحد‌هایی که هنوز خسارات خود را از بیمه‌ها دریافت نکرده‌اند یا نیازمند اولویت تخصیص ارز برای واردات کالا‌های لازم جهت جبران خسارت هستند، می‌توانند درخواست خود را در سامانه وزارت کار یا اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان ثبت کنند. وی تأکید کرد: کمیته مشترکی که به همین منظور تشکیل می‌شود، درخواست‌های واحد‌های متقاضی را بررسی خواهد کرد.

میدری در بخش دیگری از سخنان خود به تفاهم‌نامه مشترک وزارت کار با معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: بر اساس این تفاهم، اعتبار مالیاتی ویژه‌ای معادل ۲ هزار میلیارد تومان به واحد‌های تولیدی اختصاص یافته است تا مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با تجهیزات مدرن نوسازی و بازسازی شوند. این اعتبار با ماهیت مالیاتی خود به معنای بخشودگی کامل هزینه‌ها خواهد بود.

وی افزود: واحد‌های صنعتی علاوه بر استفاده از این اعتبار، می‌توانند در مدیریت مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای مشارکت کامل داشته باشند، عضو هیئت امنا شوند و مدیریت این مراکز را به عهده بگیرند؛ اقدامی که به گفته وی «یک ظرفیت مهم برای تقویت پیوند میان صنعت و مهارت‌آموزی در کشور» است.