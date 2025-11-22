باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گفته دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل، این سازمان ۲۹ حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی را در کرانه باختری اشغالی ثبت کرده است.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل به خبرنگاران گفت که این حملات بین ۱۱ تا ۱۷ نوامبر رخ داده است.

این افزایش، تشدید خشونت در سرزمین‌های اشغالی را نشان می‌دهد. سازمان ملل در ماه اکتبر اعلام کرد که بیشترین تعداد حملات در یک ماه، از زمان شروع ثبت آمار در اواسط دهه ۲۰۰۰ رخ داده است.

دوجاریک گفت که این حملات باعث ۱۱ زخمی و آسیب به ۱۰ خانه، دو مسجد و تخریب دوازده وسیله نقلیه شده است. محصولات کشاورزی، دام و حدود ۱۰۰۰ درخت نیز نابود شده‌اند.

دوجاریک گفت که نیرو‌های اسرائیلی امسال بیش از ۲۰۰ فلسطینی را در کرانه باختری به شهادت رسانده اند از جمله ۵۰ کودک.

منبع: الجزیره