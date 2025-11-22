باشگاه خبرنگاران جوان - رحمان آراسته اظهار کرد: مدیر بازار مشتقه و ابزار‌های نوین مالی بورس کالای ایران از آغاز معاملات «قرارداد‌های آتی مس کاتد» از روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد. این ابزار جدید با اهرم معاملاتی ۱۰ و در سه سررسید ۳، ۶ و ۹ ماهه راه‌اندازی می‌شود و گامی مهم در تعمیق بازار مشتقه و تقویت امکان مدیریت ریسک برای فعالان صنعت مس به شمار می‌رود.

او با اشاره به اینکه این قراردادها بر پایه گواهی سپرده کالایی مس کاتد طراحی شده‌اند، افزود: اندازه هر گواهی سپرده یک کیلوگرم و اندازه هر قرارداد آتی ۱۰ کیلوگرم تعیین شده است. بدین ترتیب، امکان تحویل فیزیکی برای دارندگان موقعیت‌های باز در سررسید از طریق سازوکار گواهی سپرده کالایی فراهم خواهد بود.

آراسته ادامه داد: با راه‌اندازی این ابزار، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌توانند نوسانات قیمتی را پوشش دهند، برنامه‌ریزی دقیق‌تری بر اساس قیمت‌های شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا داشته باشند و از مرجعیت قیمتی ایجادشده در این بازار در مذاکرات و قراردادهای خود بهره ببرند.

مدیر بازار مشتقه بورس کالا همچنین از بازگشت معاملات روز پنج‌شنبه پس از تکمیل تغییرات زیرساختی خبر داد و گفت: با انجام اقدامات نهایی، تمامی گواهی سپرده های کالایی و قراردادهای مشتقه که دارای بازار جهانی هستند، در روز پنج‌شنبه نیز قابل معامله خواهند بود.

او در پایان تأکید کرد: با ادامه اصلاحات زیرساختی، در آینده نزدیک سررسیدهای بیش از یک سال نیز به قراردادهای آتی افزوده خواهد شد؛ موضوعی که به توسعه عمق بازار و تکمیل ابزارهای پوشش ریسک کمک می‌کند.

منبع: کالا خبر