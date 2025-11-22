باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در پایان ۲ روز رقابت مهیج و دیدنی پیکار‌های کشتی آزاد بزرگسالان مازندران در سالن مملو از تماشاگر سرداران شهید نوبخت بابلسر، تیم جویبار با کسب ۱۲۵ امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد و ساری با ۲ امتیاز اختلاف نایب قهرمان شد.

بابل با کسب ۸۹ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت و تیم‌های فریدونکنار و قائمشهر به ترتیب با ۵۸ و ۵۶ امتیاز رتبه‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند.

در این دوره از رقابت‌ها ۲۸۷ کشتی گیر از ۳۵ شهر مازندران، ۳۴۰ بار بر روی تشک رفتند و باهم مبارزه کردند.

هیات کشتی بابلسر که ریاست آن را هادی اسماعیل پور بر عهده دارد، پس از میزبانی موفق مسابقات بین‌المللی جام جهان پهلوان عبدالله موحد در فروردین ماه امسال، این بار نیز در آزمونی دیگر سربلند خارج شد.

همچنین هیات کشتی بابلسر در حاشیه برگزاری مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان مازندران از مراد محمدی مدال آور مسابقات المپیک و جهانی، غلام نوری زاده دبیر و بهنام علی پور عضو کمیته روابط عمومی هیات کشتی مازندران و پیشکسوتان کشتی شهرستان بابلسر تجلیل کرد.

نفرات برتر اوزان دهگانه مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان مازندران بدین شرح می‌باشد؛

۵۷ کیلوگرم:

۱. علی یحیی‌پور (ساری) ۲. مهدی ویسی (کلاردشت) ۳. جواد یخکشی (گلوگاه) و مسعود اصغرپور (لاله‌آباد)

۶۱ کیلوگرم:

۱. عرفان جعفریان (جویبار) ۲. علی اصغر سلطانی (آمل) ۳. رئوف حسن پور (امیرکلا) و امیر پرسته (ساری)

۶۵ کیلوگرم:

۱. آرمین حبیب‌زاده (ارطه) ۲. مهدی پلنگوار (بابل) ۳. رضا گوران (قائم‌شهر) و پویا یونسی (پل‌سفید)

۷۰ کیلوگرم:

۱. هادی ابوالحسنی (بابل) ۲. محمدرضا باقری (جویبار) ۳. محمدمهدی محمدخانی (بابلسر الف) و ابوالفضل صفرپور (فریدونکنار)

۷۴ کیلوگرم:

۱. علی رضایی (ساری) ۲. مهدی اسدی (پل‌سفید) ۳. بهروز حیدری (بابل) و اکبر فضلی (بهشهر)

۷۹ کیلوگرم:

۱. عادل پناهیان (جویبار) ۲. سبحان رحمانی (لاله‌آباد) ۳. مهران قهاری (گتاب) و عرفان الهی (تنکابن)

۹۲ کیلوگرم:

۱. سیدرضا هاشمی (جویبار) ۲. سهیل بالی (چالوس) ۳. امیرحسین محمدپور (ساری) و سیدمحمدحسین اشرفی (گیلخواران)

۸۶ کیلوگرم:

۱. علی سوادکوهی (ساری) ۲. محسن کوچ‌نژاد (چالوس) ۳. رضا سلیمانیان (تنکابن) و دانیال دانشمند (قائم‌شهر)

۹۷ کیلوگرم:

۱. سید آرین سجادی (تنکابن) ۲. امیررضا رکابی (جویبار) ۳. امیررضا مسلم‌زاده (گتاب سهمیه) و امین شریف‌پور (لاله‌آباد سهمیه)

۱۲۵ کیلوگرم:

۱. سبحان اصغری (گتاب) ۲. محمد علی تبار (بندپی شرقی) ۳. محمدرضا لطفی (چمستان) و رضا چراغی (ساری)