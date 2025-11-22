کردستان؛ پنجمین قطب معدنی کشور در مسیر هوشمندسازی معادن و جهش تولید

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به مزیت های قابل توجه معدنی این استان، گفت: کردستان پس از کشاورزی و گردشگری، معادن را به عنوان سومین مزیت مهم اقتصادی در اختیار دارد و هم اکنون به عنوان پنجمین استان معدنی کشور شناخته می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- محمدبختیار خلیقی در جلسه مانیتورینگ معادن و بررسی اقدامات انجام شده در حوزه هوشمندسازی، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم توجه بیشتر به ظرفیت های معدنی و همچنین دستور وزیر صمت درخصوص هوشمندسازی معادن، اظهار داشت: این موضوع به طور ویژه در دستور کار استان قرار گرفته است.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه، افزود: براساس جزء ۱۴ بند «ب» ماده ۴۸ این برنامه، بهره گیری از فناوری های هوشمند برای محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن تکلیف شده است؛ موضوعی که تنها بر عهده وزارت صمت نیست و تحقق آن نیازمند همکاری دستگاه های مختلف از جمله شرکت مخابرات است.

مدیرکل صمت کردستان به وضعیت صنعتی استان نیز پرداخت و گفت: در حال حاضر هزار و ۳۸ واحد صنعتی در استان وجود دارد که ۶۵ درصد آنها فعال و بخشی نیز نیمه فعال هستند.

به گفته خلیقی، با هماهنگی و هم افزایی تشکل های صنعتی و معدنی از جمله خانه صنعت و معدن، خانه معدن، سازمان نظام مهندسی معدن و اتاق بازرگانی، تلاش می شود واحدهای نیمه فعال هرچه سریع تر به چرخه تولید بازگردند.

وی ظرفیت های معدنی کردستان را کم نظیر توصیف کرد و افزود: این استان دارای ۱۸ نوع ماده معدنی است و از نظر تنوع در زمره استان های شاخص کشور قرار دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به جایگاه کردستان در تولید طلا، گفت: ۵۲ درصد طلای کشور به صورت شمش خالص در این استان تولید می شود و شهرستان قروه نیز میزبان سومین معدن بزرگ آهن کشور است.

خلیقی با بیان اینکه کردستان در مجموع ۳۹۹ واحد معدنی دارد که ۲۱۶ واحد آن فعال و ۱۲ واحد در مرحله تجهیز قرار دارند، بیان کرد: اولویت بخشی به فعال سازی معادن سنگ لاشه برای تأمین مصالح طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین اهداف حوزه معادن است و امیدواریم این معادن به زودی به چرخه تولید بازگردند.

