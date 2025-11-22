باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- نشمیل احمدیانی گفت: ایستگاه بابارشانی با دمای منفی ۱۳ درجه سانتیگراد و سراب شهرک با منفی ۱۲ درجه، عنوان سردترین ایستگاههای کشور را به خود اختصاص دادند.
وی افزود: دما در قاملو و دهگلان به منفی ۹ درجه و در هزارکانبان و دیواندره به منفی ۷ درجه سانتیگراد رسید. دمای شهر سنندج نیز بین منفی ۵ تا ۱۹ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
کارشناس هواشناسی گفت: در مقابل این سرمای شدید، بیشترین دمای روز گذشته با ۲۳ درجه از ایستگاه اورامان گزارش شده است.
احمدیانی با اشاره به وضعیت جوی استان، بیان کرد: طی چند روز آینده به صورت نسبی شاهد افزایش دمای هوا ی استان خواهیم بود.
وی بیان کرد:به دلیل پایداری جوی و سرمای هوا، شهرهای پرترددی نظیر سنندج و سقز درساعات اولیه صبح با پدیده غبار صبحگاهی و وارونگی دما مواجه خواهند شد.
کارشناس هواشناسی هشدار داد که وجود رطوبت در نیمه شمالی استان، به تداوم مهگرفتگی در گردنهها طی ۲۴ ساعت آینده منجر میشود.
احمدیانی با اشاره به اینکه از دهم آذرماه انتظار میرود موجهای بارشی بیشتری وارد منطقه شوند،خاطرنشان کرد: تا پایان هفته جاری جوی آرام بر استان حاکم خواهد بود و سامانه بارشی مؤثری پیشبینی نمیشود.
وی در پایان گفت: نشانههایی از ورود یک موج بارشی برای اواسط هفته آینده مشاهده شده که جزئیات آن در گزارش هواشناسی اعلام خواهد شد.