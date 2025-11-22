باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- نشمیل احمدیانی گفت: ایستگاه بابارشانی با دمای منفی ۱۳ درجه سانتی‌گراد و ‏سراب شهرک با منفی ۱۲ درجه، عنوان سردترین ایستگاه‌های کشور را به خود ‏اختصاص دادند. ‏

وی افزود: دما در قاملو و دهگلان به منفی ۹ درجه و در هزارکانبان و دیواندره ‏به منفی ۷ درجه سانتی‌گراد رسید. دمای شهر سنندج نیز بین منفی ۵ تا ۱۹ درجه ‏سانتی‌گراد در نوسان بوده است‎.‎

کارشناس هواشناسی گفت: در مقابل این سرمای شدید، بیشترین دمای روز گذشته با ۲۳ درجه از ‏ایستگاه اورامان گزارش شده است.‎

احمدیانی با اشاره به وضعیت جوی استان، بیان کرد: طی چند روز آینده به ‏صورت نسبی شاهد افزایش دمای هوا ی استان خواهیم بود. ‏

وی بیان کرد:به دلیل پایداری جوی و سرمای هوا، شهرهای پرترددی نظیر سنندج و سقز درساعات اولیه صبح با پدیده غبار صبحگاهی و وارونگی دما مواجه خواهند شد‎.‎

کارشناس هواشناسی هشدار داد که وجود رطوبت در نیمه شمالی استان، به تداوم ‏مه‌گرفتگی در گردنه‌ها طی ۲۴ ساعت آینده منجر می‌شود‎.‎

احمدیانی با اشاره به اینکه از دهم آذرماه انتظار می‌رود موج‌های بارشی بیشتری ‏وارد منطقه شوند،خاطرنشان کرد: تا پایان هفته جاری جوی آرام بر استان حاکم خواهد ‏بود و سامانه بارشی مؤثری پیش‌بینی نمی‌شود. ‏

وی در پایان گفت: نشانه‌هایی از ورود یک موج بارشی برای اواسط هفته آینده ‏مشاهده شده که جزئیات آن در گزارش هواشناسی اعلام خواهد شد.‏