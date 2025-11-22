۳۴ هکتار کلزا تاکنون در قائم شهر کشت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد حسنی بالاجاده - معصومه صفری اوریمی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر با بیان اینکه جهت تامین روغن خوراکی و سازگاری با شرایط آب و هوایی، تاکنون ۳۴ هکتار کلزا در زمین‌های کشاورزی کشت گردید خبر داد و گفت: سطح ۳۰ هکتار کلزا سبز شد که سطح ۲۲ هکتار شالیزاری و ۸ هکتار خشکه زاری است.

او با اشاره به اینکه کشت کلزا به علت داشتن برگ و ساقه غراوان و ریختن برگ‌ها به زمین قبل از برداشت، سبب افزایش مواد آلی خاک خواهد، افزود: ۴۵ نفر بهره بردار در زمین‌های خود کلزا کشت کردند.

صفری اوریمی با تاکید به اینکه کلزا یکی از بهترین گیاهان زراعی برای کشت در تناوب با گندم و جو محسوب می‌شود و حاصلخیزی مزارع غلات را افزایش می‌دهد، گفت: مقدار بذر توزیعی بهاره ۶۵ کیلوگرم رقم هایولا ۵۰ و میزان ۱۳۹ کیلوگرم رقم ظفر بین کلزاکاران توزیع شد.

او با بیان اینکه کلزا به دلیل داشتن چربی اشباع نشده از کیفیت بسیار مطلوب و بازار پسندی خوبی برخوردار است، افزود: میزان ۸ تن اوره، ۳ تن فسفات و ۳ تن پتاس کود پایه توزیعی برای کشت این محصول مصرف گردید.

صفری اوریمی گفت: از مزایای زراعت کلزا سازگاری آن با شرایط آب و هوایی، ارزش تناوبی بالا، کنترل علف‌های هرز، داشتن تیپ بهاره و پاییزه بودن آن و در نتیجه امکان استفاده از نزولات آسمانی و نیاز کمتر به آبیاری، در تناوب زراعی و تعداد از محصولات زراعی موجب افزایش عملکرد و باعث کنترل بیماری‌ها و آفت و در توسعه صنعت زنبورداری نقش مهمی می‌تواند ایفا کند.

او افزود: کلزا با تقدم برداشت در مقایسه با گندم، در صورت وجود آب، زمینه لازم برای کشت دوم محصولات تابستانه را فراهم می‌سازد.