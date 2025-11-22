باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - کامران پولادی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این سوال که چرا عملیات اطفای حریق در جنگل الیت در چالوس دیر آغاز شد، گفت: آتش‌سوزی در ابتدا مثل لکه کوچک بود و گفتند با جوامع محلی جمع‌وجور می‌شود، اما بعد از مدتی دیدند که تعداد لکه‌ها زیاد شد که سریع درخواست بالگرد داده شد و الان پنج بالگرد و دو هواپیمای ایلیوشین آبپاش‌ مشغول اطفای حریق هستند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: جلسه مدیریت بحران کشور امروز ساعت ۷ صبح تشکیل شد و خانم انصاری رئیس سازمان محیط زیست کشور، آقای ساجدی‌نیا، استاندار مازندران، عوامل هلال احمر و کوهنوردها در محل آتش‌سوزی مستقر هستند و هلی‌کوپترها کار آبپاشی را انجام می‌دهند.

این نماینده مجلس می‌گوید بحث کمک‌های بین‌المللی هم مطرح شده و الان هواپیمای ترکیه در محل آتش‌سوزی در جنگل الیت حضور دارد و هواپیمای روسیه هم امروز می‌آید.

پولادی درباره کمک‌های بین‌المللی برای خاموش کردن آتش در جنگل الیت گفت: ترکیه، روسیه و بلاروس برای کمک اعلام آمادگی کردند البته نمی‌دانم که بلاروس هواپیما بفرستد، اما برای کمک اعلام آمادگی کرده است و هم‌اکنون هواپیمای ترکیه در محل آتش‌سوزی حضور دارد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره حجم خسارات اظهار کرد: عدد دقیق خسارات را الان نمی‌توانم بگویم چون مشخص نیست.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس درباره زمان پایان اطفای حریق گفت: به نظر می‌رسد با حضور چهار هواپیمای آبپاش امروز بتوان این آتش‌سوزی را جمع کرد چون امروز هم هوا خوب است و هم دو الی سه عملیات انجام شده و الان هم منتظریم که پرواز بعدی انجام شود چراکه هواپیماها نمی‌توانند آب را مثل هلی‌کوپترها از دریا و یا دریاچه بردارند و باید حتماً از مهرآباد آب پر کنند و برگردند که این امر زمان‌بر است.



عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره اینکه گفته می‌شود عامل انسانی باعث آتش‌سوزی بوده، تصریح کرد: هنوز نمی‌توانم درباره این موضوع نظر بدهم و باید دستگاه مربوطه یعنی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور اظهارنظر کند.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس بیان کرد: این جایی که الان آتش گرفته، بسیار صعب‌العبور و صخره‌ای است و خوشبختانه درخت‌های جوان‌ نمی‌سوزند چون جایی است که ما به آن لاشه‌برگ می‌گوییم که بر اثر مرور زمان اینها برروی هم تلنبار شده و درختانی که خشک شده و برروی زمین افتاده‌اند بیشتر می‌سوزند لذا این خوبی را دارد که درختان آسیب نمی‌بینند چون آن منطقه صخره‌ای کامل است و در اینجا خوشبختانه درخت آن‌چنانی وجود ندارد.