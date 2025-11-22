وزیر امور خارجه با مشاور ارشد سید عمار حکیم و نائب‌رئیس جریان حکمت ملی عراق دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه با سید محسن حکیم، مشاور ارشد سید عمار حکیم و نائب‌رئیس جریان حکمت ملی عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

