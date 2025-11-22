باشگاه خبرنگاران جوان - معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز شنبه در جلسه شورای اداری فنی و حرفه ای مازندران که در ساری برگزار شد با بیان این که، ۴۰ درصد دانشجویان کشور بیکار هستند، گفت: باید دانشگاه ها برای اجرای طرح های مهارت‌آموزی جدی تر از هر زمان دیگر پای کار بیایند.

غلامحسین محمدی افزود: عدم مشارکت دستگاه های مختلف پاشنه آشیل مهارت فراگیر به شمار می رود و دانشگاه کارآفرین و دانشگاه نسل چهارم برای حل این آسیب ایجاد شد.

وی ادامه داد : آموزش مهارتی را باید زیست بومی ببینیم و آن را جلو ببریم و مزیت‌های نسبی آن را گسترش دهیم.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اظهار داشت : در فنی‌وحرفه‌ای و دانشگاه‌ها، رویکرد ما دولت محور است و این آفت به شمار می رود. آموزش با این مدل، جواب نمی‌دهد؛ چرا که سوژه آموزش، نیروی انسانی است.

وی از دولت، بازار و مهارت آموز سه ضلع آموزش نام برد که باید در کنار هم قرار گیرند تا آموزش مهارتی محقق شود.

محمدی گفت که ۸۰ درصد افراد آموزش گیرنده به دنبال دوره‌های آموزشی بلند مدت نیستند و هدف‌شان از آموزش کسب درآمد و اشتغال است و باید علایق مهارت آموزان را شناخت و نبوغ را کشف و نیروهای انسانی را به سمت رشد پیش برد و کجا این مدل را در پیش گرفتیم.

وی ادامه داد : باید چارچوب هایی را طراحی کنیم تا مدل‌های جدید آموزشی را طراحی کنیم و سازمان فنی‌وحرفه‌ای یک سازمان توسعه‌ای است که عمر کوتاهی دارند و سپس کار را به بخش خصوصی و آزاد واگذار می‌کنند اما در ایران اینگونه نیست و سازمان‌های توسعه‌ای، مالک و بنگاه‌دار می‌شوند.

وی گفت : بازار سازی بسیار مهم است و سبب حرکت می‌شود اما یک جای کار می‌لنگد و اگر رتبه مربی، استاد و آموزشگاه‌ها مشخص نشود چه فرقی دارد که مهارت آموز در کجا آموزش ببیند؛ اصل انتخاب در سایه رتبه بندی هویت پیدا می‌کند.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای ادامه داد: عقیده دارم توسعه مشارکت‌ها و تقاضا محوری باید در سازمان فنی‌وحرفه‌ای شکل بگیرد تا تغییر صورت گیرد.

وی گفت: امسال خوشبختانه به ماده ۹۲ اضافه شدیم و در تلاش هستیم تا مشارکت کارفرمایان را بالا ببریم و اگر می‌خواهیم مسیر تغییر پیش رود باید استراتژی فروتنی را در پیش گیریم و توسعه مشارکت‌ها را جدی بگیریم

محمدی افزود : اکنون با یک مهاجرت گسترده از بخش عمومی به خصوصی مواجه هستیم.

وی ادامه داد : سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور بزرگترین سازمان مهارتی کشور است که باید به سمت بازار سازی پیش رود و به جای حل جزئیات باید به سمت رفع و اصلاح الگوهای ناموفق کلان برویم که این جزئیات را پدید آورده است.

