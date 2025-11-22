باشگاه خبرنگاران جوان- در ادامه روند بهبود مناسبات اقتصادی، هند و افغانستان بر سر تعیین «رایزن بازرگانی» در سفارتهای متقابل به توافق رسیدند.
«آنند پراکاش»، مسئول بخش افغانستان، پاکستان و ایران در وزارت امور خارجه هند، با اعلام این خبر گفت: «این گام به منظور حمایت و تسهیل همکاریهای اقتصادی میان دو کشور برداشته شده و میتواند بسترساز گسترش مبادلات و سرمایهگذاریهای مشترک باشد.»
این توافق در جریان سفر پنجروزه «نورالدین عزیزی»، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان به هند، و در جریان دیدارهای وی با مقامات بلندپایه هندی کلید خورد.
بررسی راهکارهای افزایش استفاده از بندر چابهار، افزایش حجم مبادلات تجاری، تسهیل صادرات محصولات کشاورزی افغانستان به هند و واردات دارو و ماشینآلات هندی به افغانستان، از مهمترین محورهای گفتوگوهای دو طرف اعلام شده است.
این دومین سفر یک مقام بلندپایه طالبان به هند در مدت کمی بیش از یک ماه گذشته است. پیش از این، «امیرخان متقی»، سرپرست وزارت خارجه طالبان، به دهلینو سفر کرده و با وزیر خارجه هند دیدار کرده بود.
به نظر میرسد تعیین رایزنهای بازرگانی، نقطه عطف عملی در روند تازه تنشزدایی و تقویت روابط اقتصادی و سیاسی بین کابل و دهلینو باشد؛ روندی که با سفرهای پیاپی مقامات طالبان به هند شتاب گرفته است.