باشگاه خبرنگاران جوان- در نشست مشترک اتاق‌های بازرگانی ایران و افغانستان، مقامات دو طرف بر لزوم ارتقای همکاری‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و حمل‌ونقل تأکید کردند. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، با اشاره به آمادگی کابل برای «جهش بزرگ اقتصادی»، انتقال فناوری و توسعه ترانزیت را از نیازهای اصلی این کشور دانست و اعلام کرد ایران قادر است بستر این تحول را فراهم کند.

حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی اتاق تهران نیز نبود زیرساخت‌های لجستیکی را مهم‌ترین مانع توسعه تجارت عنوان کرد و خواستار مطالبه‌گری بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت‌های مشترک شد. به گفته وی، توان تولیدی ایران در حوزه گاز مایع و نیاز فوری افغانستان به این محصول، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای صادرات را دوچندان کرده است.

در نشست ۱۷ نوامبر در کابل، علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت ایران، مشترکات فرهنگی و تاریخی دو کشور را زمینه‌ای برای شکل‌گیری شراکت راهبردی اقتصادی دانست. هم‌زمان، نیلوفر اسدی، مدیرکل آسیا و اقیانوسیه اتاق ایران، از تدوین «نقشه راه توسعه روابط اقتصادی» خبر داد. مقامات طالبان نیز با انتقاد از سهم اندک ایران در بازار افغانستان، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از موانع اصلی بهره‌برداری از ظرفیت‌های تجاری دو طرف اعلام کردند.

هم‌زمان هیأت عالی‌رتبه اقتصادی ایران به ریاست سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با هدف بررسی موانع ترانزیتی و افزایش مبادلات وارد کابل شد. اتابک در دیدار با مقامات ارشد طالبان، افغانستان را «شریکی مهم» برای ایران توصیف کرد و بر توسعه همکاری‌ها در حوزه راه‌آهن، جاده، تجارت و معادن تأکید کرد. قرار است این هیأت از خط آهن خواف ـ هرات، معادن و گذرگاه مرزی اسلام‌قلعه بازدید کند.

در جریان این سفر چندین توافق‌نامه اقتصادی میان اتاق‌های بازرگانی دو کشور امضا شد؛ از جمله یک توافق برای ارتقای حجم تجارت دوجانبه، یک قرارداد ۱۰۰ میلیون دلاری در بخش انرژی و نیز توافق ۴۰ میلیون دلاری یک شرکت ایرانی برای ساخت نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی.

در حوزه معادن، ایران پیشنهاد ایجاد مرکز مشترک فرآوری مواد معدنی در مرز را مطرح کرد و خواستار تشکیل «کمیته مشترک معادن» شد. تأمین برق پایدار برای فعالیت‌های معدنی نیز مورد توافق دو طرف قرار گرفت.

نمایندگان طالبان در دیدار با هیأت ایرانی خواستار رفع چالش‌های مالی و گمرکی، بهبود لجستیک مرزی و افزایش حضور عملی شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های سازندگی افغانستان شدند.

همچنین در بخش کشاورزی، ایران «کشاورزی قراردادی» را بهترین راه برای توازن تجارت دو کشور معرفی کرد. بر اساس طرح پیشنهادی، افغانستان زمین در اختیار قرار می‌دهد و ایران بذر، نهاده و فناوری تأمین می‌کند. محصولات اولویت‌دار شامل چغندرقند، دانه‌های روغنی، حبوبات، پنبه، دام و گوشت اعلام شد.

در حوزه بهداشت و درمان نیز ایران پیشنهاد ایجاد بیمارستان‌های مشترک، خطوط تولید دارو و تجهیزات پزشکی در افغانستان را مطرح کرد و خواستار تسریع روند ثبت داروهای ایرانی شد. وزارت بهداشت طالبان نیز با استقبال از این پیشنهادها گفت بازار افغانستان برای سرمایه‌گذاری ساختاریافته ایران در حوزه درمان «باز و آماده» است.