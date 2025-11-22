اجلاس رهبران گروه ۲۰ در پایتخت اقتصادی و صنعتی آفریقای جنوبی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اجلاس رهبران گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ، جایی که رهبران جهان روز شنبه گرد هم آمدند، آغاز شد و سیریل رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی سخنرانی افتتاحیه خود را ایراد کرد.

رامافوسا تأکید کرد: "گروه ۲۰ بر ارزش و اهمیت چندجانبه‌گرایی تأکید می‌کند. این گروه اذعان می‌کند که چالش‌هایی که ما با آن رو‌به‌رو هستیم تنها از طریق همکاری، تشریک مساعی و مشارکت قابل حل هستند. "

 رئیس جمهور آفریقای جنوبی همچنین اظهار داشت که "اجماع قاطعی" برای تصویب اعلامیه اجلاس گروه ۲۰ وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: "این یک سیگنال مهم به جهان می‌فرستد که چندجانبه‌گرایی می‌تواند و واقعاً مؤثر است. این اعلامیه پیام امید و همبستگی را ارسال می‌کند. "

علاوه بر این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و واشنگتن در بحبوحه اختلاف ایالات متحده و آفریقای جنوبی این اجلاس را تحریم کرده‌اند.

منبع: رویترز

برچسب ها: آفریقای جنوبی ، گروه 20
خبرهای مرتبط
ماجرای پرواز‌های «مرموز» حامل فلسطینیان به آفریقای جنوبی چیست؟
آفریقای جنوبی در مورد «دستور کار پاکسازی فلسطینی‌ها از غزه» مشکوک است
سازمان ملل: انتقال فلسطینی‌ها به آفریقای جنوبی در جهت «اهداف نسل‌کشی» اسرائیل است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ستایش ترامپ از شاهزاده سعودی: سیاست خارجی یا معامله شخصی
ممدانی خطاب به ترامپ: نیویورکی‌ها با جنگ‌های بی‌پایان مخالفند
افراد مسلح ۲۲۷ نفر را از مدرسه‌ای در نیجریه ربودند
عشق و ارادت دو ملت ایران و افغانستان همزمان با ایام فاطمی + فیلم
ترامپ حمایت‌های قانونی از مهاجران سومالیایی را لغو می‌کند
اذعان ونس: پول، سلاح یا تحریم‌های بیشتر موجب پیروزی اوکراین نمی‌شود
پولیتیکو: آمریکا معتقد است که زلنسکی به دلیل رسوایی فساد طرح ترامپ را می پذیرد
۵۵ کشته و ۱۳ مفقود در پی سیل در مرکز ویتنام
طلای تاریخی و ۳ مدال؛ افغانستان در بازی‌های کشورهای اسلامی درخشید
تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان با امضای توافق‌های جدید در کابل
آخرین اخبار
پلیس برزیل بولسونارو را بازداشت کرد
اجلاس گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ آغاز بکار کرد
افتتاح مدرسه "جعفر برزگر" با حضور مقامات استانی و نماینده کمیساریای پناهندگان سازمان ملل
هشدار جدی صندوق نجات کودکان: افغانستان در محاصره مواد منفجره
طلای تاریخی و ۳ مدال؛ افغانستان در بازی‌های کشورهای اسلامی درخشید
تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان با امضای توافق‌های جدید در کابل
سفر مقامات طالبان به دهلی‌نو؛ هند و افغانستان رایزن بازرگانی تعیین می‌کنند
سازمان ملل ۲۹ حمله شهرک‌نشینان در کرانه باختری را در یک هفته ثبت کرد
مادورو اقدامات امنیتی شخصی خود را تشدید کرده است
۵۵ کشته و ۱۳ مفقود در پی سیل در مرکز ویتنام
عشق و ارادت دو ملت ایران و افغانستان همزمان با ایام فاطمی + فیلم
اذعان ونس: پول، سلاح یا تحریم‌های بیشتر موجب پیروزی اوکراین نمی‌شود
ترامپ حمایت‌های قانونی از مهاجران سومالیایی را لغو می‌کند
افراد مسلح ۲۲۷ نفر را از مدرسه‌ای در نیجریه ربودند
پولیتیکو: آمریکا معتقد است که زلنسکی به دلیل رسوایی فساد طرح ترامپ را می پذیرد
ممدانی خطاب به ترامپ: نیویورکی‌ها با جنگ‌های بی‌پایان مخالفند
ستایش ترامپ از شاهزاده سعودی: سیاست خارجی یا معامله شخصی
ترامپ: به‌زودی با مادورو گفت‌و‌گو می‌کنم
ادعای اسرائیل: قصد حمله به ایران را نداریم
هشدار پزشکان بدون مرز: بیش از ۳۰۰ شهید در غزه پس از آتش‌بس
رهبران اتحادیه اروپا روز شنبه درباره اوکراین بحث خواهند کرد
پوتین: طرح صلح جدید را دریافت کرده‌ایم
سازمان ملل: حملات اسرائیل به لبنان جنایت جنگی است
توصیه پاپ به نوجوانان آمریکایی: از هوش مصنوعی برای انجام تکالیف خود استفاده نکنید!
زلنسکی: با طرف‌های آمریکایی و اروپایی برای دستیابی به صلح همکاری می‌کنیم
روسیه خواستار اقدامات بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم بویژه از خاک افغانستان شد
وزیر ارتش آمریکا: جنگ‌های آینده هیبریدی خواهد بود
زلنسکی و اروپا در تلاش برای طرح جایگزین صلح آمریکا
واشنگتن پست: اوکراین بین امضای طرح صلح جدید یا رها شدن قرار گرفته است
دبیرکل سازمان ملل: هرگونه طرح صلح برای اوکراین باید به تمامیت ارضی آن احترام بگذارد