اجلاس رهبران گروه ۲۰ در پایتخت اقتصادی و صنعتی آفریقای جنوبی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اجلاس رهبران گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ، جایی که رهبران جهان روز شنبه گرد هم آمدند، آغاز شد و سیریل رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی سخنرانی افتتاحیه خود را ایراد کرد.
رامافوسا تأکید کرد: "گروه ۲۰ بر ارزش و اهمیت چندجانبهگرایی تأکید میکند. این گروه اذعان میکند که چالشهایی که ما با آن روبهرو هستیم تنها از طریق همکاری، تشریک مساعی و مشارکت قابل حل هستند. "
رئیس جمهور آفریقای جنوبی همچنین اظهار داشت که "اجماع قاطعی" برای تصویب اعلامیه اجلاس گروه ۲۰ وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: "این یک سیگنال مهم به جهان میفرستد که چندجانبهگرایی میتواند و واقعاً مؤثر است. این اعلامیه پیام امید و همبستگی را ارسال میکند. "
علاوه بر این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و واشنگتن در بحبوحه اختلاف ایالات متحده و آفریقای جنوبی این اجلاس را تحریم کردهاند.
منبع: رویترز