باشگاه خبرنگاران جوان- ششمین دوره مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی که از ۴ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد، برای افغانستان به یک نقطه عطف ورزشی تبدیل گردید.
کاروان ورزشی افغانستان در این دوره از بازیها با حضور ۶۹ ورزشکار در ۱۳ رشته مختلف، بزرگترین ترکیب تاریخ خود را به میدان فرستاد و در پایان با کسب ۳ مدال ارزشمند، جایگاه جدیدی در عرصه ورزش بینالمللی برای این کشور به ارمغان آورد.
مدالآوران افغانستان:
· محمدیوسف جهانگیر با کسب نخستین مدال طلای تاریخ افغانستان در بازیهای کشورهای اسلامی در رشته مویتای، رکوردی تاریخی ثبت کرد.
· محسن رضایی، کاپیتان تیم ملی تکواندو، با عملکرد درخشان به مدال نقره دست یافت.
· محمدجعفر سلطانی در رشته ووشو با چندین پیروزی متوالی، مدال برنز را کسب کرد.
این در حالی بود که نمایندگان افغانستان در رشتههای پهلوانی، جوجیتسو، شنا و بوکس موفق به کسب مدال نشدند.
هیأت ورزشی افغانستان شامل ورزشکارانی در ۱۳ رشته مختلف از جمله فوتسال (۱۴ نفر)، والیبال (۱۲ نفر)، پهلوانی (۹ نفر)، جوجیتسو (۷ نفر) و دیگر رشتهها بود. این ترکیب، نمادی از تلاشهای تازه افغانستان برای توسعه ورزش و بازگشت به عرصه رقابتهای بینالمللی محسوب میشود.
این دوره از بازیها با حضور بیش از ۳۵۰۰ ورزشکار از ۵۷ کشور اسلامی و همزمان با بیست و پنجمین سالگرد تأسیس انجمن همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی برگزار شد.
کارشناسان ورزشی افغانستان تأکید دارند که تداوم این روند و سرمایهگذاری بیشتر بر ورزش، میتواند موفقیتهای آینده این کشور را در عرصههای بینالمللی تضمین کند. این موفقیت در پی عملکرد درخشان افغانستان در بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین حاصل شده که در آنجا نیز این کشور با کسب ۶ مدال، جایگاه خود در آسیا را از رتبه ۳۰ به ۲۴ ارتقا داده بود.