هشدار جدی صندوق نجات کودکان: افغانستان در محاصره مواد منفجره

باشگاه خبرنگاران جوان- صندوق نجات کودکان در آخرین گزارش خود هشدار داد افغانستان همچنان در زمره آلودهترین کشورهای جهان به مین و مواد منفجره باقی مانده و انفجار این مواد ماهانه بیش از ۵۰ غیرنظامی را به کام مرگ میکشد یا مجروح میکند.
بر اساس این گزارش، حدود ۶.۴ میلیون نفر در سراسر افغانستان در معرض تهدید دائمی مواد منفجره قرار دارند و مهمات منفجر نشده به عنوان بزرگترین عامل آسیب به کودکان در این کشور شناسایی شده است.
آمار تکاندهنده تلفات:
· از آگوست ۲۰۲۱ تا می ۲۰۲۳، سه هزار و ۷۷۴ مورد تلفات غیرنظامی ثبت شده که سهچهارم آن ناشی از استفاده کورکورانه از مواد منفجره دستساز در مناطق پرجمعیت بوده است.
· در سال گذشته میلادی، ۵۴۳ کودک بر اثر انفجار این مواد کشته یا زخمی شدهاند.
· هشت نفر از هر ۱۰ کودک قربانی را پسران تشکیل میدهند و دختران عمدتاً در حملات به مدارس هدف قرار گرفتهاند.
این آلودگی انفجاری تقریباً یکپنجم جمعیت افغانستان از جمله پناهندگان را تحت تأثیر قرار داده و با سیستم مراقبتهای بهداشتی شکننده و دسترسی نابرابر به خدمات، بهویژه در مناطق روستایی، آسیبپذیری جوامع را تشدید کرده است.
صندوق نجات کودکان برآورد کرده که در سال جاری ۴.۴ میلیون نفر در افغانستان به خدمات مربوط به مقابله با مین نیاز خواهند داشت؛ رقمی که نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش یافته است.
اگرچه اقدامات محلی و بینالمللی برای پاکسازی مناطق آلوده و ارائه آموزشهای ایمنی در جریان است، اما روند کند پاکسازی و نیاز مالی گسترده باعث شده میلیونها نفر همچنان در معرض خطر مرگبار مواد منفجره باقی بمانند.