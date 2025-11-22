باشگاه خبرنگاران جوان- مدرسه ۱۲ کلاسه "جعفر برزگر" روز شنبه، اول آذر، در ناحیه یک آموزش و پرورش مشهد مقدس با حضور مقامات بلندپایه استانی و نمایندگان بینالمللی گشایش یافت.
این مرکز آموزشی با همت خیر نیکاندیش، جعفر برزگر، و با همکاری مالی و فنی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد احداث شده است. در مراسم افتتاحیه، چهرههایی همچون غلامحسین مظفری (استاندار خراسان رضوی)، دانانجایا باتارای (نماینده کمیساریای عالی پناهندگان)، معاون امنیتی انتظامی استانداری و مدیرکل اداره اتباع و مهاجرین استانداری خراسان رضوی حضور داشتند.
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در این مراسم از همکاری کمیساریای عالی پناهندگان تقدیر و تصریح کرد که نیازهای پناهندگان و مهاجران در ایران بسیار فراتر از کمکهای کنونی نهادهای بینالمللی است. وی با اشاره به خدمات گسترده جمهوری اسلامی ایران به مهاجران، بازتاب نادرست این اقدامات در سطح جهانی را یادآور شد و بخشی از این مسئولیت را بر عهده نهادهای بینالمللی مانند کمیساریا دانست تا واقعیتها را به درستی منتقل کنند.
در مقابل، دانانجایا باتارای، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، از رویکرد انسانی و محترمانه ایران در میزبانی از پناهندگان طی بیش از چهار دهه قدردانی کرد و تضمین دسترسی آنان به خدمات اساسی از جمله آموزش را ستود. وی تأمین آموزش برای دانشآموزان پناهنده را از اصول کلیدی این رویکرد برشمرد که زمینهساز نقشآفرینی آنان در ایران و یا پس از بازگشت به وطن میشود.
باتارای با اشاره به مشارکت مالی ۴۳ میلیون دلاری کمیساریا در احداث ۱۰۶ فضای آموزشی در ایران از سال ۲۰۱۰، از ساخت هشت باب مکتب در استان خراسان رضوی خبر داد که نشان از اهتمام ایران به توسعه زیرساختهای آموزشی فراگیر دارد. وی سیاستهای جامع آموزشی ایران برای پوشش همه کودکان از جمله پناهندگان را الگویی موفق در میان کشورهای میزبان عنوان کرد که نه تنها دسترسی برابر به آموزش را تضمین میکند، بلکه بستری برای مشارکت سازنده آیندهساز دانشآموزان پناهنده فراهم میآورد.
مدرسه "جعفر برزگر" که با مشارکت خیرین و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل احداث شده، هماکنون به عنوان یکی از مراکز آموزشی برای دانشآموزان ایرانی و مهاجر مورد استفاده قرار گرفته است. این مجموعه آموزشی با هدف پاسخگویی به نیازهای فزاینده دانشآموزان، بهویژه در مناطق دارای جمعیت بالای مهاجر، طراحی شده و افتتاح آن گامی مؤثر در راستای تقویت زیرساختهای آموزشی خراسان رضوی و حمایت از تحصیل کودکان پناهنده و بومی محسوب میشود.