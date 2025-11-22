باشگاه خبرنگاران جوان؛ ارینب سیفی – به گفته جامعهشناسان، ویلیام اشتراوس و نیل هاو، تاریخ مانند تغییر فصلها در چرخههایی حرکت میکند. هر بحرانی نسلی را به وجود میآورد که قرار است جامعه را از نو بسازد. آن نسل امروز ممکن است نسل Z باشد.
ریتمهای تاریخ: چرخهای از فصلها
تاریخ در چرخههایی رخ میدهد که حدود ۸۰ تا ۱۰۰ سال طول میکشد - چیزی که اشتراوس و هاو آن را saecula مینامند. این چرخهها از چهار مرحله مجزا، شبیه به فصول، عبور میکنند:
بهار (بالا): دوره بازسازی و نهادهای قوی (مثلاً رونق پس از جنگ جهانی دوم در دهه ۱۹۵۰). تابستان (بیداری): زمان انقلابهای فرهنگی و ایدئولوژیک (مثلاً جنبشهای ضدفرهنگ دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰)
پاییز (از هم پاشیدگی): نهادها ضعیف میشوند، فردگرایی افزایش مییابد و درگیریها شکل میگیرند (مثلاً، چندپارگی اقتصادی و سیاسی دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰)
زمستان (بحران): زمان آشوب، جایی که ساختارهای قدیمی فرو میریزند و جامعه باید از نو ساخته شود (مثلاً رکود بزرگ، جنگ جهانی دوم و بحرانهای امروزی)
ما در زمستان عمیقی هستیم - دورهای از هرج و مرج که با جنگها، تغییرات اقلیمی، بیثباتی اقتصادی و ناآرامیهای سیاسی مشخص میشود. با این حال، همانطور که هر زمستانی در نهایت جای خود را به بهار میدهد، این بحران نیز خواهد گذشت. جامعهشناسان تخمین میزنند که آشفتگی فعلی ممکن است بین سالهای ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۴ حل شود و دوران جدیدی از رشد را آغاز کند. همانطور که نسل برتر پس از جنگ جهانی دوم جهان را بازسازی کرد، نسل Z اکنون در حال ایفای نقش معماران آینده است.
بحران گذشته: درسهایی از تاریخ
برای درک پتانسیل نسل Z، باید آخرین بحران بزرگ جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن را بررسی کنیم. فرزندان آن دوران - که اغلب بزرگترین نسل نامیده میشوند - در سختی به دنیا آمدند. آنها از رکود بزرگ جان سالم به در بردند، در جنگ جهانی دوم جنگیدند و سپس پایههای رونق اقتصادی دهه ۱۹۵۰ را بنا نهادند و دنیای مدرن را شکل دادند.
به همین ترتیب، نسل Z در دنیایی از عدم قطعیت به بلوغ میرسد. آنها که بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲ متولد شدهاند، شاهد یک بیماری همهگیر جهانی، بیثباتی مالی، فجایع زیستمحیطی و ناآرامیهای اجتماعی بودهاند. مانند نسل جنگ قبل از خود، آنها نیز فراخوانده شدهاند تا آیندهای جدید را تصور و بسازند.
نسل:Z قهرمانان امروز
در مواقع بحرانی، اغلب نسل جدیدی از قهرمانان ظهور میکنند. برای نسل Z، این به معنای پیشرفت به روشهای غیرمنتظره است:
کنشگری اقلیمی: گرتا تونبرگ در ۱۵ سالگی، با به چالش کشیدن رهبران جهان به دلیل سهلانگاری در قبال محیط زیست، جنبشی جهانی برای اقدام اقلیمی برانگیخت.
راهحلهای نوآورانه: بویان اسلات در ۱۸ سالگی سازمان «پاکسازی اقیانوس» را تأسیس کرد و پیشگام تلاشهایی برای حذف پلاستیک از اقیانوسها بود.
کنشگری دیجیتال: فعالان بیشماری از نسل زد (Gen Z) از رسانههای اجتماعی برای افزایش آگاهی، سازماندهی اعتراضات و به چالش کشیدن سیستمهای منسوخ استفاده میکنند.
نسل زد ثابت میکند که قهرمانی امروز به معنای به کارگیری قدرت نیست، بلکه به معنای هدف، پشتکار و تغییر پیشگیرانه است.
راه پیش رو: چالشها و پیروزیها
نسل Z با وجود پتانسیلهایش، با چالشهای عظیمی روبهرو است: عبور از اطلاعات نادرست، عدم قطعیت اقتصادی و تغییرات سریع فناوری. بازار کار در حال تحول است و مبارزه با تغییرات اقلیمی بیش از هر زمان دیگری ضروری است. با این حال، اگر تاریخ چیزی به ما بیاموزد، نسلهای قهرمان برای مقابله با چالشهای زمان خود برمیخیزند.
همچنان که به سمت سال ۲۰۳۰ حرکت میکنیم، ممکن است شاهد طلوع بهاری جدید باشیم. انتخابهایی که نسل Z امروز انجام میدهد، آینده را برای دههها شکل خواهد داد. سوال واقعی این نیست که آیا آنها از پس این چالش برخواهند آمد یا خیر، بلکه این است که چگونه قهرمانی را در قرن بیست و یکم از نو تعریف خواهند کرد.