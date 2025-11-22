رئیس جمهور سابق برزیل توسط پلیس بازداشت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وکیل ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور سابق برزیل به رویترز گفت که او روز شنبه به بازداشتگاه پلیس فدرال منتقل شد و به ماه‌ها حبس خانگی‌اش پایان داد زیرا او به حکم دادگاه عالی به دلیل حمله به دموکراسی برزیل اعتراض کرده بود.

سلسو ویلاردی، وکیل بولسونارو دلیل بازداشت را اعلام نکرد. فردی آشنا با این موضوع گفت که این یک اقدام پیشگیرانه مربوط به شرایط حبس خانگی او بوده است.

این رهبر سابق راست‌گرا در ماه سپتامبر به جرم توطئه برای کودتا برای ماندن در قدرت پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۲ به لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور چپ‌گرا به ۲۷ سال و سه ماه زندان محکوم شد.

بولسونارو به عنوان رهبر و ذینفع اصلی طرحی برای جلوگیری از روی کار آمدن لولا در سال ۲۰۲۳ شناخته شد. با این حال، دادگاه‌ها هنوز حکم بازداشت نهایی را در این پرونده صادر نکرده‌اند، زیرا بولسونارو روند تجدیدنظر را طی نکرده است.

بیش از ۱۰۰ روز است که بولسونارو به دلیل نقض اقدامات احتیاطی در یک پرونده جداگانه به دلیل ادعای درخواست مداخله ایالات متحده برای متوقف کردن پرونده جنایی علیه خود، تحت بازداشت خانگی شدید قرار دارد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده که در زمان ریاست جمهوری هر دو با بولسونارو دوست بود، این پرونده را "شکار جادوگر" نامیده است. او تحریم‌هایی را علیه مورائس، قاضی ناظر بر آن و تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات چندین کالای برزیلی به ایالات متحده اعمال کرد که از این ماه شروع به لغو آنها کرد.

در مدت حبس خانگی، بولسونارو از استفاده از رسانه‌های اجتماعی منع شد، اما متحدان سیاسی‌اش به ملاقات او آمدند. انتظار می‌رود وکلای مدافع او با استناد به چندین مشکل سلامتی، به دنبال اجازه برای گذراندن دوران حبس خانگی او باشند.

رئیس جمهور سابق برزیل که در جریان یک رویداد انتخاباتی در سال ۲۰۱۸ از ناحیه شکم مورد اصابت چاقو قرار گرفت، سابقه بستری شدن در بیمارستان و جراحی‌های مرتبط با این حمله را دارد.

بولسونارو پیش از این پس از آنکه دادگاه انتخاباتی برزیل او را به دلیل سوءاستفاده از مقام خود در جریان مبارزات انتخاباتی مجددش در سال ۲۰۲۲ مجرم شناخت، از نامزدی برای تصدی سمت تا سال ۲۰۳۰ منع شده بود.

منبع: رویترز