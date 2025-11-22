باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت هفته بسیج اعلام کرد: بسیج و بسیجیان، همچون همیشه، در این مرحله جدید از تحولات نیز، کارنامه‌ای سرشار از مسئولیت‌پذیری ارائه و در میدان امداد رسانه‌ای، روشنگری، حمایت مردمی و جهاد تبیین فعال بود و با تقویت همبستگی اجتماعی، صیانت از امنیت روانی جامعه و مقابله با عملیات شناختی دشمن، نقش خویش را در حفظ ثبات ملی به‌خوبی ایفا کرد و بخشی از ثبات ایران در محیط پرآشوب منطقه، مرهون حضور سازمان‌یافته و هوشمندانه همین سرمایه مردمی است.

این شورا در ابتدا نوشت: هفته بسیج، یادآور خجسته‌ترین تجربه سازمان‌یافتگی مردمی در تاریخ معاصر ایران است؛ تجربه‌ای که در متن انقلاب اسلامی و در تداوم حکمرانی ملی منزلتی گفتمانی و تمدنی یافته و به‌مثابه شبکه‌ای از ظرفیت‌های مردمیِ سازمان‌یافته، طی بیش از چهار دهه گذشته نشان داده که امنیت، خدمت، هویت و مقاومت، چهار مؤلفه بنیادین درک آن از مسئولیت اجتماعی است.

در این بیانیه آمده است: جنگ مقدس ۱۲ روزه و موج نوینی از مقاومت که در مقیاس منطقه غرب آسیا سربرآورده، بار دیگر نشان داد که منازعه امروز، فراتر از مواجهه نظامی، رویارویی نظم مبتنی بر سلطه، انحصار قدرت و تولید ناامنی و نظم متکی بر عدالت‌خواهی، بازیابی هویت جمعی و اراده ملت‌ها برای پایان‌دادن به دوره تاریخی استعمار نو است و در این میان، نقش جامعه مقاومت و کنشگران مردمی به‌ویژه بسیج در فراهم‌سازی عمق راهبردی این تحول، نقشی تعیین‌کننده و آینده‌ساز است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اضافه کرد: جنگ ۱۲ روزه در سطح راهبردی، «آزمون معرفتی» برای ملت ایران بود که در آن، میزان پایبندی به ارزش‌های انسانی، عدالت‌محور و ضدسلطه، آشکار و نشان داده شد که توان بازدارندگی، دیگر صرفاً در قدرت سخت تعریف نمی‌شود، بلکه حاصل پیوند میان «توان فناورانه»، «شبکه اجتماعی مقاومت» و «پشتیبانی معنایی ملت‌ها» است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با گرامی‌داشت هفته بسیج، از همه بسیجیان به‌ویژه کنشگران جهاد تبیین، فعالان فرهنگی، نیرو‌های امدادی، نخبگان علمی و فناوری و پیشگامان عرصه امنیت اجتماعی تقدیر کرد و بر تلاش‌های آنان در پاسداری از حریم مقدس جمهوری اسلامی، دفاع از حقیقت، ارتقای آگاهی عمومی و تحکیم هویت ملی ارج نهاد.

بسیج مستضعفین با فرمان امام خمینی (ره) در پنجم آذر ۱۳۵۸تشکیل شد و فعالیت‌های بسیج پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دی ۱۳۵۹ به صورت قانونی رسمیت پیدا کرد و هر سال از ۲۹ آبان تا پنجم آذر به عنوان هفته بسیج، برنامه‌های گوناگونی در سطح کشور برگزار می‌شود. عناوین روز‌های هفته بسیج و چهل و ششمین سالروز تشکیل این شجره طیبه به این شرح است:

پنجشنبه ۲۹ آبان «بسیج؛ معنویت، دلدادگی، انتظار»

جمعه ۳۰ آبان «بسیج؛ انقلابی، فرصت‌ساز، بن‌بست‌شکن»

شنبه اول آذر «بسیج؛ مقاومت، شهادت، اقتدار ملی»

یکشنبه دوم آذر «بسیج؛ امتداد مکتب علوی، فاطمی و حسینی»

دوشنبه سوم آذر «بسیج؛ گره‌گشا، خدمت‌رسان، امیدآفرین»

سه شنبه چهارم آذر «بسیج؛ جهاد علمی، کارآمدی و خودباوری»

چهارشنبه پنجم آذر «بسیج؛ استحکام درونی، آمادگی همه‌جانبه، استکبارستیزی»