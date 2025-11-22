باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رضا بنی اسدیفر گفت: کارکنان گیت بازرسی پلیس فرودگاه حضرت امام خمینی (ره)، در حین کنترل و بازرسی بارهای مسافرین به بار همراه یک مسافر، در خصوص احتمال حمل مواد مخدر از نوع روانگردان مشکوک شدند.
وی افزود: با بهرهگیری از شیوههای نوین و بررسی تخصصی، مقدار ۶ کیلو و ۵۰۰ گرم پشم شیشه آغشته به مواد روانگردان شیشه، جاسازی شده در داخل دستگاه میوه خشک کن، کشف و ضبط شد در این خصوص پرونده تکمیل و به همراه متهم تحویل مراجع قضائی شد.
فرمانده یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا ضمن تأکید بر لزوم استمرار برخورد قاطعانه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ در کشور، خاطر نشان کرد: برای تضمین امنیت و آرامش پایدار در جامعه، از عموم شهروندان انتظار میرود همکاری مسئولانه با حافظان نظم در پایداری این مهم سهیم باشند و هر گونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس در سراسر کشور اطلاع رسانی کنند.
منبع: فراجا