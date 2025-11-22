باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش صبح امروز شنبه یکم آذرماه در اجلاسیه بزرگداشت دانش آموز بسیجی شهید؛ طالب ابراهیمی که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان کشوری و لشکری و جمعی از دانش‌آموزان، در بندر دیر برگزار شد، یاد و خاطره شهید طالب ابراهیمی و سایر دانش‌آموزان شهید را گرامی داشت.

وی برگزاری این یادواره‌ها را در راستای تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب برای زنده نگه داشتن یاد شهدا و تبیین پیام آنان برای نسل جدید دانست.

وزیر آموزش‌وپرورش با ترسیم خطی مستقیم از سنگر‌های دفاع مقدس تا کلاس‌های درس، گفت: اگر دیروز نوجوانانی مانند شهید ابراهیمی با اسلحه از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند، امروز دانش‌آموزان در میدان فرهنگی و علمی با دشمنی پنهان مواجه‌اند.

کاظمی خاطرنشان کرد: دفتر و قلم شما، اسلحه این میدان نبرد است و مشق امشب شما ادامه سرمشقی است که امثال طالب ابراهیمی با خون خود نوشتند.

وی در ادامه گفت: شهید ابراهیمی تنها یک خاطره نیست، بلکه معیار و شاخصی برای سنجش تعهد نسل کنونی است. نوجوانی که در اوج نیاز کشور درس و مدرسه را برای دفاع از آرمان‌هایش ترک کرد، امروز از دانش‌آموزان می‌خواهد با سلاح علم از همان آرمان‌ها پاسداری کنند.

کاظمی با اشاره به جایگاه شهادت در فرهنگ اسلامی و قرآن، شهادت را مظهر عزت، اقتدار، امنیت و ایمان ملت دانست و تأکید کرد: بزرگترین مزیت رقابتی ایران در برابر استکبار جهانی، فرهنگ ایثار و شهادت نوجوانان و جوانان است.

وزیر آموزش و پرورش موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان را پاسخی کوبنده به دشمن و ادامه راه شهدا عنوان کرد و گفت: صد‌ها و هزاران طالب ابراهیمی امروز در عرصه مبارزه با دشمن حضور دارند، اما شرط آن بصیرت، ایمان و ارتباط با خداست.

وی همچنین بر نقش کلیدی معلمان در تحقق این هدف تأکید و خواستار آن شد که کلاس‌های درس به سنگر جهاد تبیین و پایگاه ترویج فرهنگِ ایثار و شهادت شوند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، کاظمی وحدت، انسجام و پایبندی به شاخص‌های مسیر شهدا مانند ولایت‌مداری، ساده‌زیستی، نماز اول وقت و عمل صالح را رمز موفقیت نسل امروز دانست و از دانش‌آموزان خواست تا فریب تبلیغات دشمن را نخورند.