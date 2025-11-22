مدیر نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس گفت: بر اساس آخرین محاسبات سازمان بورس، میانگین سهام شناور آزاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس ایران حدود ۲۸ درصد است.

ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در پنل تخصصی با موضوع شرکتی و گزارش‌گری مالی اثربخش؛ چالش‌ها و الزامات بیان کرد:  گسترش پدیده تعارض منافع در شرکت‌های پذیرفته‌شده یکی از جدی‌ترین تهدید‌ها برای شفافیت اطلاعاتی و رعایت حقوق سهامداران است. نظارت بر معاملات با اشخاص وابسته و الزام به افشای دقیق و شفاف این معاملات، با جدیت در دستور کار سازمان بورس قرار دارد.

 او با بیان اینکه تعارض منافع زمانی شکل می‌گیرد که مدیران و تصمیم‌گیرندگان تحت تأثیر منافع ثانویه‌ای غیر از منافع تجاری شرکت قرار بگیرند گفت: بر اساس آخرین محاسبات سازمان بورس، میانگین سهام شناور آزاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس ایران حدود ۲۸ درصد است؛ نسبتی که بسته به شرایط بازار بین ۲۶ تا ۳۰ درصد در نوسان است.

او افزود: با توجه به این‌که مجامع عمومی شرکت‌ها به‌طور متوسط با مشارکت حدود ۷۵ درصد سهامداران برگزار می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که عملاً تمامی کرسی‌های هیات‌مدیره در اختیار سهام‌داران مدیریتی قرار دارد.

او گفت: در این میان، ترکیب سهامداری بخش‌های مختلف دولتی و شبه‌دولتی نیز قابل توجه است؛ به‌طوری‌که بخش خصوصی طبق آخرین اطلاعات سهم قابل‌توجهی را در اختیار دارد و پس از آن، مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۱۵ درصد، وزارت دفاع با ۱۲ درصد، وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی هرکدام با حدود ۹ درصد، وزارت صمت از طریق شرکت‌های وابسته با ۷ درصد و سایر وزارتخانه‌ها از جمله آموزش و پرورش، بهداشت، جهاد کشاورزی و … در مجموع با حدود ۲ درصد در ترکیب سهام‌داری شرکت‌های بورسی حضور دارند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، حاکمیت شرکتی
خبرهای مرتبط
اوراق سلف ارزی در راه بازار سرمایه
رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای ناشران بورسی لازم‌الاجراست
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
حفظ حقوق سهامداران در گرو حاکمیت شرکتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بیمه شخص ثالث راننده محور زنگ خطری برای رانندگان پر‌ریسک
هیچ برنامه‌ای برای تاسیس فرودگاه جدید در کشور نداریم + فیلم
افزایش تعداد ناوگان هوایی کشور به ۲۲۰ فروند تا پایان سال
رویای خوداتکایی دانه‌های روغنی محقق می‌شود؟
بیش از ۸۰ درصد آتش سوزی جنگل های شمال مهار شد
هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
ایران، دروازه طلایی قطار‌های کانتینری از چین به اروپا
فرآیند عرضه بنزین سوپر وارداتی از فردا آغاز می‌شود+ فیلم
پرداخت همزمان مالیات ۸ درصدی با صدور صورت‌حساب الکترونیک از اول دی‌ماه
کاهش ۷۲ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت
آخرین اخبار
نظارت بر معاملات اشخاص وابسته با جدیت در دستور کار سازمان بورس
اعطای اقامت به اتباع خارجی در قبال سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری
هیچ‌گونه اختلالی در سفر‌های دریایی پاییزی وجود ندارد
پرداخت حقوق با وام مرابحه ممنوع شد
کاهش و حذف خطا‌های انسانی از طریق اجرای صورتحساب الکترونیکی
۱۰۵ هزار حلقه چاه به کنتور‌های حجمی مجهز شدند
ظرفیت کاشت بیش از یک میلیارد نهال در کشور وجود دارد
هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
راه‌اندازی قرارداد‌های آتی مس کاتد از روز چهارشنبه
نهاده‌های دامی وارداتی از امروز تحویل شرکت پشیبانی دام می‌شود
تصویب «ضوابط فعالیت سکوهای خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط»
جلوگیری از هدررفت ۱۳ میلیون تن محصولات کشاورزی با کاهش ۱۰ درصدی ضایعات +فیلم
طرح رویش اجرایی خواهد شد/ کنترل تورم و کاهش ناترازی بودجه اولویت دولت
ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی جدید در روستا‌ها /سرمایه گذاری ۹ همتی در طرح‌های خرد ومتوسط اقتصادی
اوراق سلف ارزی در راه بازار سرمایه
پرداخت وام خرید در نقطه پایانی زنجیره نجات بخش بازار مسکن
هیچ برنامه‌ای برای تاسیس فرودگاه جدید در کشور نداریم + فیلم
ایران، دروازه طلایی قطار‌های کانتینری از چین به اروپا
پرداخت همزمان مالیات ۸ درصدی با صدور صورت‌حساب الکترونیک از اول دی‌ماه
بیش از ۸۰ درصد آتش سوزی جنگل های شمال مهار شد
باغ گیاه شناسی ایران جزء ۱۰ باغ برتر جهان است
فرآیند عرضه بنزین سوپر وارداتی از فردا آغاز می‌شود+ فیلم
افزایش تعداد ناوگان هوایی کشور به ۲۲۰ فروند تا پایان سال
توزیع روزانه ۸ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سطح کشور
رویای خوداتکایی دانه‌های روغنی محقق می‌شود؟
کاهش ۷۲ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت
بیمه شخص ثالث راننده محور زنگ خطری برای رانندگان پر‌ریسک
نرخ بهره بین بانکی در هشتمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
اجرای کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای جهیزیه به کجا رسید؟
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سهام تا نزدیک شدن بنزین سوپر وارداتی از مسیر بورس انرژی به جایگاه‌ها