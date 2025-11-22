سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای اماکن و مشاعات ساختمانی در جریان گشت‌زنی های هدفمند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رضا صادقی‌پور امروز -شنبه ۱ آذرماه- اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن مسکونی و تجاری در حوزه کلانتری ۱۰۹ بهارستان تیم عملیات این کلانتری با انجام تحقیقات میدانی و تحلیلی بررسی‌های خود را برای شناسایی و دستگیری عوامل این سرقت‌ها آغاز کرد.

وی افزود: با به کارگیری شگرد‌های نوین پلیسی و انجام تحقیقات گسترده مشخص شد دو سارق با پوشش کامل و استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت دارای پلاک مخدوش در ساعات خلوت و کم تردد شبانه روز به سرقت از اماکن و مشاعات ساختمانی اقدام می‌کردند.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت تصریح کرد: متهمان پس از شناسایی هویت در فهرست کنترل یگان‌های گشتی قرار گرفتند که در ادامه، مأموران طی گشتزنی‌های هدفمند این افراد را در حال پرسه زنی و شناسایی اماکن برای سرقت مشاهده و بلافاصله جهت دستگیری آنها وارد عمل شدند.

سرهنگ صادقی‌پور خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات ضربتی، سارقان پس از تعقیب و گریز مختصر، توسط مأموران زمینگیر و دستگیر شدند و در بازجویی‌های اولیه به ۵ فقره سرقت اعتراف کردند.

وی با اشاره به سوابق متعدد و مشابه کیفری متهمان، یادآور شد: پرونده متهمان پس از شناسایی سه نفر از شاکیان و تکمیل تحقیقات، برای سیر مراحل قانونی به دادسرای جرایم جنایی ارسال شد.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت با تأکید بر لزوم مشارکت شهروندان در تأمین امنیت اماکن، به مردم توصیه کرد: با ارتقای سیستم‌های حفاظتی از جمله نصب دوربین‌های مداربسته و دزدگیر، امکان سرقت را به حداقل برسانند و در صورت مواجهه با هرگونه مورد مشکوک، بلافاصله از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ یا مراجعه حضوری به کلانتریها، موضوع را به پلیس گزارش دهند.

منبع: پلیس

