باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت بهداشت؛ دکتر علیرضا رئیسی در مراسم «هفته جهانی مقاومت میکروبی» که امروز (اول آذر) در وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: مقاومت میکروبی، یک موضوع مهم است و میبایست در کانون توجه قرار گیرد. میزان مقاومت میکروبی در کشورهایی با سرانه درآمد پایین یا متوسط، بیشتر است.
وی درباره مرگهای منتسب به مقاومت میکروبی در سطح جهان توضیح داد: میزان مرگ منتسب به مقاومت میکروبی در سطح جهان، یک میلیون و ۱۴۰هزار نفر است؛ در حالی که میزان مرگ منتسب به کووید از زمان آغاز همهگیری تا اکتبر ۲۰۲۵، هفت میلیون و ۱۰۳هزار نفر است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: میزان مرگ منتسب به HIV حدود ۶۳۰هزار و مالاریا ۶۰۸هزار نفر در سطح جهان است.
رئیسی با بیان اینکه ایران در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت قرار دارد، گفت: میزان مرگومیر مرگ ناشی از مقاومت میکروبی برای کودکان کمتر از ۵ سال در سطح جهان حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد است؛ اما این میزان در منطقه مدیترانه شرقی حدود ۳۵ درصد است. منطقه مدیترانه شرقی از نظر مرگومیر کودکان کمتر از پنج سال به دلیل مقاومت میکروبی در جایگاه دوم مناطق سازمان جهانی بهداشت قرار دارد.
او ادامه داد: میزان مرگهای منتسب به مقاومت میکروبی ۱۹۳هزار نفر و مرگهای مرتبط به مقاومت میکروبی نیز ۸۴۰هزار نفر است.
معاون وزیر بهداشت با هشدار از افزایش مرگومیر ناشی از مقاومت میکروبی طی سالهای آینده توضیح داد: پیشبینی میشود که میزان مرگومیر ناشی از مقاومت میکروبی به ۱۰ میلیون نفر در سطح جهان در سال ۲۰۵۰ میرسد. این در حالی است که میزان مرگومیر ناشی از سرطان در سطح جهان حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است. اگرچه توجه به سرطان نیز بسیار حائز اهمیت است، اما میبایست به مقاومت میکروبی بسیار توجه کنیم.
او درباره پیامدهای مقاومت میکروبی برای مبتلایان به سرطان تحت درمان گفت: مقاومت میکروبی میتواند سبب افزایش ۳ برابری بیماران مبتلا به سرطان تحت درمان باشد. حضور طولانیمدت این گروه از بیماران در بیمارستانها میتواند دلیل افزایش مرگومیر ناشی از مقاومت میکروبی در مبتلایان سرطان باشد.
رئیسی درباره دیدگاههای بانک جهانی درباره مقاومت میکروبی اظهار کرد: بانک جهانی پیشبینی کرده که ۲۸ میلیون نفر از جمعیت جهان به دلیل مقاومت میکروبی به زیر خط فقر میروند و میزان صادرات در سطح جهان نیز ۳.۵ درصد کاهش مییابد. میزان هزینههای تحمیلی ناشی از مقاومت میکروبی یک تریلیون دلار است.
او با بیان اینکه دیدگاه در ارتباط با مقاومت میکروبی میبایست onehealth باشد، اظهار کرد: هنگامی که سخن از آلودگی میکروبی به میان میآید، موارد مختلف مانند زمین، غذا، آلودگی هوا در کانون توجه قرار گیرد.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه تجویز آنتیبیوتیکها در کشورمان بسیار زیاد است، تصریح کرد: افزایش شیوع آنفلوآنزا به ویژه در کودکان را تجربه میکنیم. در چنین شرایطی، پزشکان میبایست نسبت به موضوع تجویز آنتیبیوتیکها دقت کنند.
رئیسی درباره برنامههای جهانی برای کنترل مقاومت میکروبی گفت: افزایش آگاهی و بهبود رفتار، تقویت نظام مراقبت و شبکه تشخیصی، تشدید برنامههای پیشگیری و کنترل عفونت در تمامی بخشها، سرمایهگذاری در زمینه تحقیق و نوآوری، تقویت تولیت برنامه به صورت چند بخشی و ... از برنامههای جهانی برای کنترل مقاومت میکروبی است.
معاون وزیر بهداشت درباره تعهدات کشورها در راستای مقاومت میکروبی در دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: کاهش مرگ ناشی از مقاومت میکروبی به میزان ۱۰ درصد تا سال ۲۰۳، افزایش سهم آنتیبیوتیکهای گروه Access به حداقل از ۷۰ درصد کل آنتیبیوتیکهای مصرفی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و فاضلاب بهداشتی، مدیریت صحیح پسماند، برآورده کردن حداقل الزامات برنامههای پیشگیری به میزان حداقل ۹۰ درصد و مصرف منطقی و سرمایهگذاری برای تسهیل دسترسی برابر به داروهای ضدمیکروبی و گزارش نظام پایش مقاومت و مصرف داروهای ضدمیکروبی در تمام بخشها جزو تعهدات کشورها است.