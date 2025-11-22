وزیر راه و شهرسازی با تشریح برنامه‌های این وزارتخانه، واگذاری اراضی آماده‌سازی‌شده برای مشمولان قانون جوانی جمعیت را از مهم‌ترین اقدامات اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان فرزانه صادق در یازدهمین نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن به تشریح راهبردهای اصلی وزارتخانه در حوزه تأمین مسکن، به‌ویژه مسکن محرومان، پرداخت.

وی با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به سبد تأمین مسکن، از مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها خواست متناسب با شرایط استان و شهرهای محل فعالیت خود، راهکارهای تسریع در دستیابی به اهداف کلان دولت را ارائه دهند.

اعلام اراضی قابل واگذاری ظرف یک هفته

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد که مدیران کل استان‌ها باید اراضی قابل واگذاری مرتبط با قانون جوانی جمعیت را به تفکیک شهرها شناسایی و حداکثر طی یک هفته به وزارت راه و شهرسازی اعلام کنند.

قوانین غیرقابل اجرا باید اصلاح شود

وی با اشاره به برخی احکام برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد: اصرار بر اجرای قوانین نشدنی و غیرواقعی، عین بی‌عدالتی است.

صادق همچنین خواستار بررسی دقیق وضعیت روستاهایی با جمعیت پایین توسط مدیران راه و شهرسازی و بنیاد مسکن شد و ضرورت توجه به آثار اجتماعی و اقتصادی واگذاری زمین در روستاها را مورد تأکید قرار داد.

ممنوعیت واگذاری زمین بدون آماده‌سازی

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: واگذاری زمین بدون آماده‌سازی ممنوع است و اراضی مورد واگذاری باید حداقل دارای فاز اول آماده‌سازی و بر و کفِ مشخص باشند.

وی افزود: روش‌های ساخت باید متناسب با شرایط هر استان تعیین شود و شیوه‌های یکسان برای همه مناطق کارآمد نخواهد بود.

صادق همچنین به همکاری با بنیاد مسکن در حوزه اراضی روستایی و فرآیند آماده‌سازی اراضی قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و افزود: طی یک‌سال و نیم گذشته تمرکز بر شناسایی زمین واقعی قابل واگذاری به مردم بوده است.

تأمین مسکن محرومان و کارگران

وزیر راه و شهرسازی تأمین مسکن محرومان و کارگران را از اولویت‌های وزارتخانه دانست و ضمن اعلام آمادگی برای ارائه زمین و تسهیلات، بر تدوین مقررات و مشوق‌های لازم برای حمایت از این اقشار تأکید کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: طی یک ماه آینده اخبار مثبت و امیدبخشی در این حوزه اعلام خواهد شد.

استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده

صادق بر استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده شهری برای تأمین مسکن اشاره کرد و هشدار داد: توسعه شهرها بدون بازآفرینی این بافت‌ها موجب ایجاد مشکلات جدید خواهد شد.

وی بر تأمین ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری تا پایان امسال برای زوج‌های جوان و دهک‌های درآمدی یک تا چهار تأکید کرد و استفاده از ظرفیت شهرهای جدید، شهرداری‌ها و واحدهای سازمانی را جزو برنامه‌های اجرایی دانست.

تأکید بر ابتکار عمل استان‌ها

وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به اختیارات تفویض‌شده رئیس‌جمهور به استانداران، از مدیران استان‌ها خواست با بهره‌گیری از این اختیار، ابتکار عمل و تنوع روش‌ها را در راستای تحقق اهداف دولت در بخش مسکن و شهرسازی به کار گیرند.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: جوانی جمعیت ، اراضی مسکن
خبرهای مرتبط
احقاق جوانی جمعیت با همکاری مردم و دستگاه های اجرایی
کارت امید مادر تا ۲ سالگی نوزاد ماهانه ۲۰ میلیون ریال شارژ می‌شود
رنجش خانواده‌ها از عدم تعلق کارت امید مادر به نوزادان متولد سال ۱۴۰۴
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بیمه شخص ثالث راننده محور زنگ خطری برای رانندگان پر‌ریسک
هیچ برنامه‌ای برای تاسیس فرودگاه جدید در کشور نداریم + فیلم
افزایش تعداد ناوگان هوایی کشور به ۲۲۰ فروند تا پایان سال
رویای خوداتکایی دانه‌های روغنی محقق می‌شود؟
بیش از ۸۰ درصد آتش سوزی جنگل های شمال مهار شد
هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
ایران، دروازه طلایی قطار‌های کانتینری از چین به اروپا
فرآیند عرضه بنزین سوپر وارداتی از فردا آغاز می‌شود+ فیلم
پرداخت همزمان مالیات ۸ درصدی با صدور صورت‌حساب الکترونیک از اول دی‌ماه
کاهش ۷۲ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت
آخرین اخبار
نظارت بر معاملات اشخاص وابسته با جدیت در دستور کار سازمان بورس
اعطای اقامت به اتباع خارجی در قبال سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری
هیچ‌گونه اختلالی در سفر‌های دریایی پاییزی وجود ندارد
پرداخت حقوق با وام مرابحه ممنوع شد
کاهش و حذف خطا‌های انسانی از طریق اجرای صورتحساب الکترونیکی
۱۰۵ هزار حلقه چاه به کنتور‌های حجمی مجهز شدند
ظرفیت کاشت بیش از یک میلیارد نهال در کشور وجود دارد
هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
راه‌اندازی قرارداد‌های آتی مس کاتد از روز چهارشنبه
نهاده‌های دامی وارداتی از امروز تحویل شرکت پشیبانی دام می‌شود
تصویب «ضوابط فعالیت سکوهای خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط»
جلوگیری از هدررفت ۱۳ میلیون تن محصولات کشاورزی با کاهش ۱۰ درصدی ضایعات +فیلم
طرح رویش اجرایی خواهد شد/ کنترل تورم و کاهش ناترازی بودجه اولویت دولت
ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی جدید در روستا‌ها /سرمایه گذاری ۹ همتی در طرح‌های خرد ومتوسط اقتصادی
اوراق سلف ارزی در راه بازار سرمایه
پرداخت وام خرید در نقطه پایانی زنجیره نجات بخش بازار مسکن
هیچ برنامه‌ای برای تاسیس فرودگاه جدید در کشور نداریم + فیلم
ایران، دروازه طلایی قطار‌های کانتینری از چین به اروپا
پرداخت همزمان مالیات ۸ درصدی با صدور صورت‌حساب الکترونیک از اول دی‌ماه
بیش از ۸۰ درصد آتش سوزی جنگل های شمال مهار شد
باغ گیاه شناسی ایران جزء ۱۰ باغ برتر جهان است
فرآیند عرضه بنزین سوپر وارداتی از فردا آغاز می‌شود+ فیلم
افزایش تعداد ناوگان هوایی کشور به ۲۲۰ فروند تا پایان سال
توزیع روزانه ۸ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سطح کشور
رویای خوداتکایی دانه‌های روغنی محقق می‌شود؟
کاهش ۷۲ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت
بیمه شخص ثالث راننده محور زنگ خطری برای رانندگان پر‌ریسک
نرخ بهره بین بانکی در هشتمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
اجرای کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای جهیزیه به کجا رسید؟
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سهام تا نزدیک شدن بنزین سوپر وارداتی از مسیر بورس انرژی به جایگاه‌ها