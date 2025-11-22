باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق در یازدهمین نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن به تشریح راهبردهای اصلی وزارتخانه در حوزه تأمین مسکن، به‌ویژه مسکن محرومان، پرداخت.

وی با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به سبد تأمین مسکن، از مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها خواست متناسب با شرایط استان و شهرهای محل فعالیت خود، راهکارهای تسریع در دستیابی به اهداف کلان دولت را ارائه دهند.

اعلام اراضی قابل واگذاری ظرف یک هفته

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد که مدیران کل استان‌ها باید اراضی قابل واگذاری مرتبط با قانون جوانی جمعیت را به تفکیک شهرها شناسایی و حداکثر طی یک هفته به وزارت راه و شهرسازی اعلام کنند.

قوانین غیرقابل اجرا باید اصلاح شود

وی با اشاره به برخی احکام برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد: اصرار بر اجرای قوانین نشدنی و غیرواقعی، عین بی‌عدالتی است.

صادق همچنین خواستار بررسی دقیق وضعیت روستاهایی با جمعیت پایین توسط مدیران راه و شهرسازی و بنیاد مسکن شد و ضرورت توجه به آثار اجتماعی و اقتصادی واگذاری زمین در روستاها را مورد تأکید قرار داد.

ممنوعیت واگذاری زمین بدون آماده‌سازی

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: واگذاری زمین بدون آماده‌سازی ممنوع است و اراضی مورد واگذاری باید حداقل دارای فاز اول آماده‌سازی و بر و کفِ مشخص باشند.

وی افزود: روش‌های ساخت باید متناسب با شرایط هر استان تعیین شود و شیوه‌های یکسان برای همه مناطق کارآمد نخواهد بود.

صادق همچنین به همکاری با بنیاد مسکن در حوزه اراضی روستایی و فرآیند آماده‌سازی اراضی قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و افزود: طی یک‌سال و نیم گذشته تمرکز بر شناسایی زمین واقعی قابل واگذاری به مردم بوده است.

تأمین مسکن محرومان و کارگران

وزیر راه و شهرسازی تأمین مسکن محرومان و کارگران را از اولویت‌های وزارتخانه دانست و ضمن اعلام آمادگی برای ارائه زمین و تسهیلات، بر تدوین مقررات و مشوق‌های لازم برای حمایت از این اقشار تأکید کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: طی یک ماه آینده اخبار مثبت و امیدبخشی در این حوزه اعلام خواهد شد.

استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده

صادق بر استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده شهری برای تأمین مسکن اشاره کرد و هشدار داد: توسعه شهرها بدون بازآفرینی این بافت‌ها موجب ایجاد مشکلات جدید خواهد شد.

وی بر تأمین ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری تا پایان امسال برای زوج‌های جوان و دهک‌های درآمدی یک تا چهار تأکید کرد و استفاده از ظرفیت شهرهای جدید، شهرداری‌ها و واحدهای سازمانی را جزو برنامه‌های اجرایی دانست.

تأکید بر ابتکار عمل استان‌ها

وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به اختیارات تفویض‌شده رئیس‌جمهور به استانداران، از مدیران استان‌ها خواست با بهره‌گیری از این اختیار، ابتکار عمل و تنوع روش‌ها را در راستای تحقق اهداف دولت در بخش مسکن و شهرسازی به کار گیرند.

منبع: وزارت راه و شهرسازی